Toyota Camry 2025 rục rịch về Việt Nam, thêm khó cho Mazda6 và Kia K5

Phía đại lý cho biết, Toyota Camry 2025 sẽ được đưa về nước vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thông tin này chưa được Toyota Việt Nam xác nhận và theo một số nguồn tin thì đến tháng 10, thế hệ mới của mẫu sedan hạng D này mới được ra mắt tại Thái Lan. Đây là thị trường xuất khẩu Camry sang nước ta.

Toyota Camry 2025 thuộc thế hệ thứ 9, đã ra mắt thị trường quốc tế từ cuối năm 2023 (Ảnh: Toyota).

Một số tư vấn bán hàng chia sẻ, Toyota Camry 2025 sẽ có 3 thay vì 4 phiên bản như trước đây. Đáng chú ý, biến thể 2.0G tiêu chuẩn và 2.5Q sẽ bị loại bỏ; bản 2.0Q sẽ là phiên bản tiêu chuẩn mới, còn lại là 2 bản hybrid 2.5HEV, chưa rõ tên gọi chính xác.

Cấu hình này khá giống xe tại Trung Quốc, trong khi đó tại Mỹ, thế hệ mới của Camry chỉ sử dụng hệ truyền động xăng lai điện. Tại Thái Lan, Camry hiện hành có 2 tùy chọn: máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên hoặc hybrid 2.5HEV.

Nếu thông tin này là thật, giá khởi điểm của Toyota Camry dự kiến sẽ tăng mạnh so với trước, do bản 2.0Q đang có giá bán lẻ đề xuất là 1,22 tỷ đồng. Hai biến thể hybrid sẽ có giá không rẻ, do phiên bản 2.5HEV của đời hiện hành đang có giá 1,495 tỷ đồng, đắt nhất phân khúc sedan hạng D.

Ở thế hệ mới, vóc dáng của Toyota Camry 2025 ít có sự thay đổi. Phần đầu xe có giao diện gợi nhớ đến "đàn anh" Crown, cụm đèn hậu có thiết kế kiểu boomerang giống đèn trước (Ảnh: Top Gear Philippines).

Do Toyota Camry 2025 chưa ra mắt tại Thái Lan nên trang bị của xe dành cho Việt Nam còn là một ẩn số. Tham khảo thị trường Mỹ, nội thất của xe có vô-lăng kiểu mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch.

Một số tiện nghi được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên xe mở bán tại Việt Nam gồm: kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình hắt kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh đến từ JBL, sạc điện thoại không dây…

Nội thất của Toyota Camry 2025 có thiết kế khá giống mẫu Crown mới (Ảnh: Toyota).

Nếu Toyota Camry 2025 mở bán tại Việt Nam có cấu hình các phiên bản theo tư vấn bán hàng chia sẻ, biến thể 2.0Q tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L như cũ.

Phiên bản 2.5HEV vẫn sẽ có máy 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, nhưng chưa rõ có được nâng cấp hay không. Tại Mỹ, xe cũng có 2 phiên bản hybrid với cấu hình sức mạnh 225 mã lực hoặc 232 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD.

Trang bị an toàn của Toyota Camry 2025 vẫn sẽ có điểm nhấn là gói công nghệ Toyota Safety Sense nhưng nhiều khả năng sẽ được nâng cấp lên bản 3.0. Một số tính năng đáng chú ý gồm: cảnh báo va chạm sớm, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ chuyển làn…

Tại Việt Nam, Toyota Camry đang là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D, dù giá bán lẻ đề xuất đắt nhất. Với những nâng cấp mới, thế hệ mới của mẫu xe Nhật hứa hẹn sẽ làm khó các đối thủ.

Tháng 7, gần như toàn bộ phân khúc sedan hạng D (Mazda6, Kia K5 và Honda Accord) đều xuất hiện trên top xe "ế". Toyota Camry "hút khách" nhất cũng chỉ tiêu thụ được 129 chiếc (Ảnh: Toyota).

Tuy nhiên, giá bán cao có thể sẽ là rào cản lớn do thị hiếu của khách Việt đang nghiêng về các dòng xe gầm cao. Cùng tầm tiền mua Camry, người dùng hoàn toàn có thể mua được mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung "ăn khách" như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến sedan hạng D trở thành phân khúc khá "kén khách" tại Việt Nam, ít hãng xe tham gia cạnh tranh thị phần. Tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 7, Toyota Camry chỉ tiêu thụ được 789 xe, không bằng doanh số 1 tháng ví dụ như tháng 7 của Everest (951 chiếc).

Trong thời gian tới, phân khúc này sẽ chào đón thêm sự gia nhập của MG7. Dù có xuất xứ Trung Quốc nhưng mẫu xe này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, do sở hữu thiết kế thể thao cùng giá bán hứa hẹn sẽ hấp dẫn: khởi điểm khoảng 700 triệu đồng, theo một số đồn đoán.