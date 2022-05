Tình huống giao thông thót tim được camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại trên tuyến quốc lộ 2B (thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), cho thấy khoảnh khắc chiếc xe máy chở theo 3 người, gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ, đổ đèo với tốc độ cao.

Chủ nhân của đoạn clip cho biết người phụ nữ ngồi sau đã liên tục ra dấu hiệu nhờ giúp đỡ vì chiếc xe máy bị mất phanh trong lúc đổ dốc. Nhận thấy tín hiệu cần cứu, một người đàn ông đi xe máy trên đường đã tăng tốc đuổi theo, sau đó sử dụng sức của mình để ghì chặt chiếc xe bị mất phanh lại, giúp tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống "người hùng" cứu gia đình đi xe máy mất phanh khi đổ dốc Tam Đảo (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip về tình huống giao thông thót tim này đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với hành động dũng cảm và kịp thời của người đàn ông đi xe máy trong tình huống này, thậm chí, không ít cư dân mạng còn gọi anh là "người hùng".

"Quả thật ở Việt Nam ra ngõ gặp người hùng. Cảm ơn hành động kịp thời và dũng cảm của anh đã giúp giải nguy cho cả gia đình một tình huống nguy hiểm. Chúc anh và gia đình luôn khỏe mạnh", tài khoản Facebook G.Hương bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Phải thừa nhận rằng kỹ năng điều khiển xe máy của anh ấy tốt thật. Vừa có thể chạy theo kịp chiếc xe bị mất phanh, điều khiển xe máy bằng một tay rồi còn có thể sử dụng tay còn lại để hãm chiếc xe này dừng lại. Quá sức nể phục vì sự dũng cảm và sức mạnh của anh ấy", tài khoản Facebook T.Hải bày tỏ sự thán phục.

"Thật quá may mắn cho gia đình nhỏ. Tôi là người đã từng lâm vào tình cảnh mất phanh khi đổ dốc Tam Đảo và tôi hiểu cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Xe cứ lao đi với tốc độ ngày càng nhanh mà không biết phải làm sao để dừng lại, lúc đó chỉ cố gắng tránh xảy ra va chạm với các phương tiện khác trên đường. Cũng may lúc gần hết dốc có bãi cát trống ở cạnh đường mới lao xe vào đấy để tránh lao xuống vực. Cả 3 người ngồi trên xe đều bị xây xước, còn chiếc xe máy thì hỏng, nhưng may mắn là vẫn giữ được mạng của mình", người dùng Facebook V.Nhân chia sẻ về trải nghiệm bị mất phanh khi đổ dốc Tam Đảo.

Làm sao để xe máy không bị mất phanh khi đổ đèo?

Trên thực tế đã có không ít trường hợp xe máy bị mất phanh khi đổ đèo, đặc biệt khi sử dụng xe tay, dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Nhiều người đi xe máy thường có thói quen rà phanh liên tục khi đổ đèo, điều này sẽ làm tăng ma sát cho má phanh, khiến hệ thống phanh nóng lên làm và mất tác dụng.

Để tránh tình trạng mất phanh khi đổ đèo hoặc ở những đoạn dốc dài, với người dùng đi xe số, cần ghi nhớ quy tắc lên đèo số nào thì đổ đèo bằng số đó. Đây là cách dùng lực cản của máy để giảm tốc độ xe khi đổ đèo. Nếu thấy xe trôi quá nhanh, nên chuyển về số thấp hơn. Tuy máy kêu to và có thể khiến bạn xót xe nhưng làm như vậy sẽ an toàn hơn.

Đổ đèo bằng xe tay ga đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng cảm nhận động cơ của người cầm lái (Ảnh minh họa: MTG).

Việc đổ đèo bằng xe tay ga có thể gây nguy hiểm hơn, đặc biệt với những ai không có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe máy, vì rất khó sử dụng kỹ thuật phanh động cơ giống như trên xe số để ghìm bớt tốc độ khi xuống dốc. Ngoài ra, xe ga sử dụng đai truyền động và bánh xe nhỏ nên độ bám an toàn không cao bằng xe số. Khi đổ đèo bằng xe ga, nên tránh ôm cua quá sát mép ngoài vì lực ly tâm dễ làm bạn bị ngã.

Với xe tay ga, để sử dụng cách phanh bằng động cơ, người điều khiển cần phải duy trì tay ga ở mức tốc độ 10-15km/h. Sở dĩ luôn phải có một mức ga nhất định đó là để giúp hệ thống ly hợp hoạt động, duy trì lực hãm từ động cơ ra bánh xe, hỗ trợ giảm tốc độ xe.

Để sử dụng kỹ thuật này đòi hỏi người điều khiển phải cảm nhận được việc động cơ ghì xe lại, nếu thấy xe lao đi với quán tính, bạn sẽ phải phanh chậm hẳn lại, mớm ga để hệ thống ly hợp hoạt động (côn bám) rồi lại tiếp tục đổ dốc.

Một điều cần lưu ý khi đổ dốc bằng xe máy (cả xe số lẫn xe ga), đó là tuyệt đối không được tắt máy để xe trôi tự do. Nhiều người cho rằng điều này sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng việc tắt máy sẽ làm mất khả năng phanh bằng động cơ, buộc người dùng phải sử dụng phanh liên tục để giảm tốc độ, dẫn đến tình trạng bị mất phanh.