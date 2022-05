Tình huống thót tim xảy ra tại một ngôi nhà mặt tiền, được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một em bé từ trong nhà bất ngờ chạy vọt ra đường, cùng thời điểm, một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh.

May mắn, người mẹ đã kịp thời phát hiện tình huống con mình chạy ra đường nên nhanh chóng đuổi theo, kịp thời kéo lấy em bé trước khi chiếc xe ô tô lao đến. Nếu không có phản ứng cực nhanh và kịp thời của người mẹ, bé gái này có thể đã bị ô tô tông trúng rồi hất văng, gây nên một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Mẹ phản ứng cực nhanh cứu con nhỏ khỏi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (HKN).

Đoạn clip ghi lại sự việc đã "gây sốt" và khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy rùng mình sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ đã phải "thở phào nhẹ nhõm" khi người mẹ phản ứng kịp thời để cứu con gái của mình.

"Thật kinh khủng. Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với bé gái nếu người mẹ không đuổi theo kịp để kéo em lại. Chỉ cần một giây lơ là của người lớn, tai nạn với trẻ nhỏ có thể xảy đến bất cứ lúc nào", tài khoản Facebook T.Phương bình luận về đoạn clip.

"Quá sức may mắn trong trường hợp này khi không có bất cứ chuyện gì xảy ra. May mắn cho gia đình em bé và may mắn cho cả tài xế chiếc ô tô. Trong tình huống này nếu tai nạn có xảy ra cũng không thể trách tài xế được vì tình huống quá bất ngờ, không cách gì có thể xử lý kịp thời", tài khoản Facebook V.Bình nhận xét.

"Người mẹ thật tuyệt vời. Có thể tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy để có thể chạy nhanh như vậy trong tình huống này", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

Trong khi đó, một vài cư dân mạng nhận thấy rằng sau khi phản ứng kịp thời để giúp con tránh khỏi tai nạn, người phụ nữ này đã đánh vào mông bé gái. Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này không thuộc về em bé, mà lỗi lớn thuộc về người lớn vì đã lơ là không để mắt đến trẻ, do vậy người mẹ không nên đánh con. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khác cũng đã phản bác lại ý kiến này và cho rằng trẻ em rất hiếu động nên không phải lúc nào người lớn cũng có thể theo kịp những hành động của trẻ.

"Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi biết rất rõ. Có những thời điểm những đứa trẻ chỉ canh cho người lớn lơ là, không để mắt đến là chúng lập tức có hành động trái ý người lớn. Chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận thức được hành động nào là nguy hiểm. Bởi vậy tôi rất thông cảm với phản ứng của người mẹ sau khi cứu được con trong tình huống này", tài khoản Facebook P.Anh bình luận.

Đoạn clip cũng là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt những gia đình có nhà sát mặt đường. Đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ ở nhà mặt tiền bất ngờ chạy lao ra ngoài đường để rồi dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Do vậy, người lớn và các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đóng cửa cẩn thận hoặc dựng rào chắn trẻ em nếu nhà gần mặt đường, bởi lẽ chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ.