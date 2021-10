Triển lãm ô tô Geneva bị hủy 3 năm liên tiếp

Dân trí Nếu như Triển lãm ô tô Munich vừa diễn ra "trót lọt" giữa đại dịch, thì ban tổ chức Triển lãm ô tô Geneva cho biết họ sẽ không thể tổ chức vào tháng 3 năm sau như dự kiến.

Thông thường, Triển lãm ô tô Geneva được tổ chức đều đặn hàng năm ở Thụy Sĩ, nhưng từ năm 2020 đến nay đã bị hủy do đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi đã rất nỗ lực và cố làm mọi thứ để có thể tổ chức Triển lãm ô tô Geneva vào năm 2022", ông Maurice Turrettini, Chủ tịch ban tổ chức Comité permanent du Salon international de l'automobile cho biết.

"Dù vậy, chúng tôi phải đối diện với thực tế là tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát và vẫn là một mối nguy hiểm lớn với các sự kiện trong nhà lớn như Triển lãm ô tô Geneva".

Tuy nhiên, ông Turrettini cũng nhấn mạnh rằng thông báo này không có nghĩa là dấu chấm hết cho Triển lãm Geneva. "Chúng tôi coi quyết định này chỉ là sự tạm hoãn, chứ chưa hủy bỏ hẳn", ông nói. "Tôi tin rằng Triển lãm ô tô Geneva sẽ trở lại tưng bừng hơn bao giờ hết vào năm 2023."

Kế hoạch tổ chức một triển lãm thay thế ở Doha, Qatar, vào cuối năm 2022 hoặc 2023 có vẻ sẽ không thay đổi, dù dường như việc tổ chức vào năm 2022 giờ đây khó thực hiện.

Đại dịch Covid-19 khiến cho những hình ảnh nhộn nhịp như thế này trở nên xa vời.

Lý do chính của việc hủy bỏ triển lãm ở Geneva là những quy định hạn chế đi lại trên toàn thế giới do dịch bệnh. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng thiếu chip bán dẫn toàn cầu gây ảnh hưởng tới các kế hoạch sản xuất của ngành ô tô cũng là một lý do.

"Cuộc khủng hoảng thiếu chip có thể sẽ còn kéo dài tới năm sau", ông Sandro Mesquita, CEO của Triển lãm ô tô Geneva, giải thích.

"Trong thời điểm đầy bất ổn như hiện nay, nhiều thương hiệu không thể cam kết sẽ tham gia một triển lãm sẽ diễn ra sau khoảng 4 tháng nữa".

Geneva không phải là triển lãm ô tô duy nhất bị hủy bỏ do dịch Covid-19. Triển lãm ô tô quốc tế New York (NYIAS) đáng lẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay, sau khi bị lùi từ tháng 4, cuối cùng cũng đã phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, Đức đã tổ chức thành công Triển lãm ô tô Munich vào tháng trước mà không gặp vấn đề gì lớn. Dự kiến Triển lãm ô tô Los Angeles cũng sẽ được tổ chức vào tháng sau theo đúng kế hoạch.

Năm ngoái, Trung Quốc và Thái Lan đã kịp tổ chức Triển lãm ô tô Bắc Kinh và Triển lãm ô tô Bangkok vào thời điểm dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát. Sang đầu năm nay, Triển lãm ô tô Thượng Hải cũng đã diễn ra thành công với những màn phô diễn ấn tượng của ngành xe điện Trung Quốc.

Nhật Minh

Theo Carscoops