Thêm một quốc gia châu Á sẽ tịch thu xe của tài xế say xỉn

Hình phạt mới này nằm trong loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đã uống rượu bia mà vẫn lái xe.

Tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn đang có dấu hiệu gia tăng tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Yonhap).

Theo trang Korea Herald, chính sách phạt mới liên quan tới nồng độ cồn của người tham gia giao thông vừa được cơ quan chức năng Hàn Quốc công bố hôm 28/6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Theo đó, những tài xế say xỉn gây tai nạn giao thông gây chết người, gây chấn thương nghiêm trọng, hoặc gây tai nạn rồi bỏ chạy; những tài xế say xỉn gây tai nạn giao thông từ 2 lần trở lên trong 5 năm, và những tài xế bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn từ 3 lần trở lên trong vòng 5 năm sẽ bị tịch thu ô tô.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng có kế hoạch áp dụng hình thức tạm giam trong quá trình điều tra đối với những người thường xuyên lái xe trong tình trạng say xỉn, bất kể nồng độ cồn trong máu của họ tại thời điểm bị tạm giữ là bao nhiêu và mức độ thiệt hại gây ra là như thế nào.

Số vụ tai nạn liên quan đến tài xế say xỉn tại Hàn Quốc đã tăng lên 15.059 trong năm 2022, so với con số 14.894 vụ của năm 2021, theo số liệu của cảnh sát. Trong số, số vụ tử vong là 214, tăng nhẹ so với mức 203 vụ của năm 2021, nhưng giảm so với con số 295 vụ của năm 2019.

Ngoài Hàn Quốc, hiện nay nhiều nước châu Á khác cũng áp dụng mức phạt khá nặng đối với các tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ví dụ, ở Nhật Bản, tài xế có nồng độ cồn từ 0,15mg/lít khí thở trở lên sẽ bị phạt tù lên tới 5 năm và 1 triệu yên (khoảng 200 triệu đồng). Trong khi đó, hình phạt cho tội lái xe say rượu gây tai nạn là 20 năm tù nếu chết người và 15 năm đối với tai nạn không chết người.

Tại Singapore, nếu bị phát hiện có nồng độ cồn từ 0,35mg/lít khí thở trở lên, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền lên đến 5.000 SGD (hơn 87 triệu đồng) và đối diện với 6 tháng tù giam. Nếu tái phạm lần thứ hai, tài xế sẽ bị phạt tù 6-12 tháng và phạt tiền 3.000-10.000 SGD (52-175 triệu đồng). Nếu tái phạm lần thứ 3, tài xế sẽ bị phạt 30.000 SGD (520 triệu đồng), 3 năm tù, và tước bằng lái vĩnh viễn.