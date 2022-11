Thêm lý do khiến nguồn cung xe khan hiếm, khách mua ô tô "dài cổ" chờ

Việc thiếu tài xế để di chuyển container và ô tô, cùng với khối lượng giao dịch thương mại lớn, đã dẫn đến tình trạng ùn ứ hàng tại cảng Bremerhaven ở Đức.

Bremerhaven là một trong những trung tâm ô tô lớn nhất thế giới (Ảnh: Getty Images).

Tình trạng quá tải hiện nay khiến các xe đã sẵn sàng đến hoặc rời châu Âu đều phải nằm im tại cảng. Điều này dẫn tới sự chậm trễ giao hàng cho các nhà sản xuất ô tô lớn như BMW, Stellantis, Renault, Tesla và Volvo.

Ông Andreas Braun, một chuyên gia về lĩnh vực logistics, chia sẻ với CNBC: "Những sự chậm trễ khá nghiêm trọng. BMW đã bị trì hoãn 3 tháng, xe nằm ở bến bãi trong lúc đợi hãng đã trang bị thêm các tính năng bổ sung, đặc biệt là với bộ điều khiển cảm ứng iDrive".

Trung bình mỗi năm có 1,7 triệu xe được chuyển qua cảng Bremerhaven, nhưng hiện tại, việc thiếu tài xế chở hàng nặng và cao, cũng như các tài xế đưa xe lên/xuống tàu, đã dẫn đến tình trạng ùn ứ.

Ngoài ra, một lý do khác là hiện không có đủ các hãng vận chuyển ô tô trên biển. Đội tàu hoạt động trên toàn cầu đã giảm khoảng 13 chiếc so với năm 2019, do lượng tàu thải loại tăng cao trong năm đầu tiên của đại dịch Covid-19. Tin buồn cho các nhà sản xuất ô tô và những người đang chờ xe mới là tình trạng này có thể sẽ chỉ được giải quyết sớm nhất là vào năm 2024, khi các tàu đóng mới bắt đầu được giao và đi vào hoạt động.

Do thiếu hụt phương tiện vận chuyển ô tô, các hãng tàu đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Ví dụ, hãng logistics Wallenius Wilhelmsen có trụ sở tại Na Uy đã từ chối các đơn đặt hàng xuất khẩu sang Mỹ từ Bremerhaven (Đức) trong tháng 10 và tháng 11. Điều đó có thể tiếp tục đến tháng 12, nếu tình hình tại cảng không được cải thiện.

Đây là động thái mới giúp giải quyết tình trạng ùn ứ, bởi đây là cảng biển lớn thứ 4 tại châu Âu về vận chuyển container. Tuy nhiên, thời gian xử lý đang có xu hướng tăng trở lại.

Điều đó có thể gây thiệt hại trực tiếp đến người tiêu dùng, khi sự thiếu hụt nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến giá cả.

Theo ông Braun, mặc dù thị trường đã bắt đầu bình thường trở lại khi chuỗi cung ứng được cải thiện, nhưng sự ùn ứ tại các cảng có thể sẽ chưa được giải quyết ngay, vì các tàu cũng đang hoạt động hết công suất rồi. Và với nhu cầu của thị trường châu Âu đối với xe điện từ Trung Quốc tăng lên, tình hình quá tải ở các cảng biển có thể sẽ ngày một trầm trọng.