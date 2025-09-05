Tháng 9, Kia ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và nhiều quà tặng hấp dẫn

Song song đó, Kia sẽ giới thiệu các mẫu xe mới và phiên bản mới của những mẫu xe đang được khách hàng yêu thích và tin chọn, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu sở hữu một mẫu xe theo phong cách, cá tính riêng. Ngoài ra, khách hàng có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi giá đặc biệt và quà tặng hấp dẫn tại hệ thống showroom trên toàn quốc.

Kia Việt Nam ưu đãi cho nhiều mẫu xe thế hệ mới trong tháng 9 (Ảnh: Kia Việt Nam).

Kia là một trong những thương hiệu dẫn dầu xu hướng với dải sản phẩm thế hệ mới đa dạng các phân khúc, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về mẫu xe, tùy chọn màu sắc, tiện nghi với giá bán dễ tiếp cận.

Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm thích hợp để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.

Kia Sonet sở hữu thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong đó, bộ 3 SUV đô thị thế hệ mới Kia Sonet, Seltos và Carens có mức giá bán sau ưu đãi chỉ từ 504 triệu đồng, cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Sonet và Kia Carens; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ.

Đây là cơ hội tốt trong năm dành cho khách hàng khi sở hữu xe các mẫu xe thế hệ mới của Kia với thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng phục vụ nhu cầu di chuyển.

Với bộ 3 SUV cao cấp New Carnival, Sorento và Sportage, khách hàng đang được hưởng ưu đãi 10-65 triệu đồng. New Carnival Hybrid ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ Diesel được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được tặng thêm ưu đãi giá 20 triệu đồng.

New Carnival - mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn - hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia, tạo ấn tượng với diện mạo sang trọng, hiện đại cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp.

Được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng, mang đến trải nghiệm xứng tầm cao cấp.

Kia New Carnival - mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia (Ảnh: Kia Việt Nam).

Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 chỗ công nghệ và tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng. Mẫu xe là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe phục vụ công việc và gia đình, doanh nghiệp với ưu đãi đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Sở hữu đa dạng tùy chọn động cơ gồm hybrid, xăng và diesel, Kia Sorento là lựa chọn phù hợp đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.

Kia K5 ưu đãi đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ (Ảnh: Kia Việt Nam).

Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; Kia Soluto được ưu đãi 5-27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.

Với dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc, Kia mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu nhiều mẫu xe Kia đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng.

Các mẫu xe Kia đang được Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km mang đến sự an tâm cho khách hàng khi có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ di chuyển.