Tháng 5, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt đồng hành cùng World Cup 2026

Thương hiệu Kia đã từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid cao cấp và tùy chọn cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng, cùng giá bán dễ tiếp cận giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu.

New Carnival Hybrid đang là mẫu xe cao cấp cỡ lớn ăn khách nhất của Kia tại Việt Nam (Ảnh: Kia Việt Nam).

Việc đạt mốc trên 500.000 xe lăn bánh là dấu ấn quan trọng, thể hiện sự tin yêu của khách hàng đối với thương hiệu và dải sản phẩm Kia.

Các dòng xe Kia Hybrid cao cấp mang lại sự thuận tiện khi không phụ thuộc vào hạ tầng sạc, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như các hành trình dài, từ nội đô đến liên tỉnh hay trên cao tốc.

Chính những ưu điểm này đã giúp Kia trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng Việt khi tìm kiếm một mẫu xe sử dụng lâu dài.

3 mẫu xe SUV Kia Seltos, Sonet, Carens đang có giá bán cạnh tranh hàng đầu các phân khúc (Ảnh: Kia Việt Nam).

Ưu đãi đặc biệt đến 70 triệu đồng chào đón World Cup

Trong tháng 5, Kia Việt Nam áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cao nhất đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng như New Carnival Hybrid, New Sorento, Sportage, New Sonet, New Seltos, Carens.

Đây đều là những mẫu SUV đang có sức hút lớn trên thị trường, với giá bán cạnh tranh trong các phân khúc. Sau khi áp dụng các ưu đãi, nhiều mẫu xe SUV hiện đại có giá thực tế chỉ từ 475 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe, nhất là trong bối cảnh người dùng đang quan tâm nhiều đến các yếu tố chi phí sử dụng.

Kia Sportage Premium có giá bán chỉ từ 799 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Lần đầu tiên mẫu SUV cao cấp Kia Sportage có giá bán bản Premium 799 triệu đồng. Với lợi thế thiết kế thể thao, cá tính, cảm giác lái vượt trội cùng công nghệ hiện đại và không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, Sportage đang là lựa chọn hấp dẫn trong nhóm SUV cao cấp.

Tùy chọn cá nhân hóa với hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới trên mẫu xe SUV cao cấp New Carnival (Ảnh: Kia Việt Nam).

Đa dạng tùy chọn cá nhân hóa - tôn vinh chủ sở hữu

Việc nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên của thương hiệu Kia, với công nghệ Hybrid cao cấp và tùy chọn cá nhân hóa trên mẫu xe Flagship New Carnival.

Khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn phù hợp với nhu cầu và phong cách riêng, từ đó gia tăng tính tiện nghi, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân. Hướng đi này góp phần mang lại sự khác biệt, hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm cao cấp.

Kia mang tới ưu đãi chào đón World Cup 2026 (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trải nghiệm chuỗi sự kiện chào đón World Cup

Bên cạnh chương trình ưu đãi, Kia Việt Nam đã triển khai chuỗi sự kiện hấp dẫn gắn liền với không khí sôi động chờ đón World Cup tại hệ thống showroom Kia trong tháng 5.

Các hoạt động hưởng ứng World Cup được tổ chức đa dạng như trải nghiệm không khí ngày hội bóng đá thế giới, minigame, quà tặng dành cho khách tham gia nhằm tạo thêm điểm nhấn cho khách hàng khi đến tham quan và trải nghiệm xe trên các showroom Kia toàn quốc.

Các mẫu xe Kia vẫn được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km, bảo hành pin Hybrid đến 7 năm hoặc 150.000km. Cùng với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Chương trình ưu đãi tháng 5 của Kia Việt Nam không chỉ là lời tri ân dành cho khách hàng nhân cột mốc nửa triệu xe, mà còn là cơ hội để khách hàng sở hữu các dòng xe Kia thế hệ mới với chi phí hợp lý, đồng thời tận hưởng không gian tham quan kết hợp trải nghiệm hiện đại tại showroom.

Sự đồng bộ từ sản phẩm, chính sách ưu đãi hàng đầu thị trường đến trải nghiệm khách hàng đã tạo nên dấu ấn khác biệt, mang lại giá trị vượt trội cho người dùng.