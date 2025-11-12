Thaco Towner Van số tự động: Nâng tầm hiệu quả vận chuyển trong đô thị

Mẫu xe Thaco Towner Van số tự động (Ảnh: Thaco Auto).

Hộp số tự động 8 cấp: Tối ưu vận hành, giảm thao tác

Thaco Towner Van số tự động được trang bị hộp số tự động 8 cấp hiện đại, giảm thao tác cho người lái. Cơ chế chuyển số mượt mà, chính xác giúp tối ưu hiệu suất động cơ, đảm bảo xe vận hành êm ái và linh hoạt.

Nâng tầm trải nghiệm lái với hộp số tự động 8 cấp (Ảnh: Thaco Auto).

Xe sử dụng động cơ công nghệ Nhật Bản đạt chuẩn khí thải Euro 5, dung tích xi lanh 1,6L sản sinh công suất cực đại 122Ps và mô-men xoắn 158Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hệ thống lái trợ lực điện (EPS) giúp điều khiển xe nhẹ nhàng, mang đến cảm giác lái thoải mái.

Động cơ công nghệ Nhật Bản mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường (Ảnh: Thaco Auto).

Xe trang bị hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau dạng nhíp lá kết hợp giảm chấn thủy lực, mang lại khả năng vận hành êm ái, ổn định và chịu tải vượt trội. Bên cạnh đó, xe sở hữu loạt tính năng an toàn hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và camera lùi hỗ trợ quan sát.

Thân xe được thiết kế liền khối (Unibody) bằng thép cường lực, kết hợp khung xương được gia cố chắc chắn, giúp tăng độ bền vững và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

An toàn tối ưu,­­ vững tay lái trên mọi hành trình (Ảnh: Thaco Auto).

Khoang chở hàng rộng rãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển

Thaco Towner Van số tự động có tải trọng 945kg, kích thước nhỏ gọn. Xe có bán kính quay vòng nhỏ, di chuyển linh hoạt trong đô thị, đáp ứng vận chuyển thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông sản, dược phẩm và bưu phẩm, dịch vụ giao nhận...

Xe được thiết kế với hai phiên bản, tối ưu theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Thaco Towner T0-2.6 với kích thước tổng thể chiều dài 4.500mm, chiều rộng 1.690mm, chiều cao 2.000mm, thể tích khoang hàng 5,28m³ (2 chỗ) và 3,22m³ (5 chỗ).

Thaco Towner T0-2.7 có kích thước tổng thể chiều dài 4.800mm, chiều rộng 1.690mm, chiều cao 2.000 mm, khoang hàng lớn nhất phân khúc với 5,91 m³ (2 chỗ) và 3,85 m³ (5 chỗ).

Hai phiên bản linh hoạt, tối ưu theo nhu cầu sử dụng (Ảnh: Thaco Auto).

Khoang hàng rộng rãi, sàn nhôm gân chống trượt, dễ vệ sinh. Xe trang bị hai cửa trượt bên hông và cửa sau mở lên (T0-2.6) hoặc mở hai bên (T0-2.7), thuận tiện khi xếp dỡ hàng hóa trong khu vực chật hẹp hoặc sử dụng xe nâng.

Thiết kế tinh tế, tiện nghi vượt trội

Mẫu xe mới sở hữu thiết kế ngoại thất sang trọng và cứng cáp, nổi bật với mặt ga lăng viền chrome cùng logo thương hiệu đặt ở vị trí trung tâm. Hệ thống đèn chiếu sáng halogen projector cường độ cao, kết hợp kính chắn gió hai lớp và gương chiếu hậu với tầm quan sát rộng, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp với ghế bọc simili chống thấm, điều hòa hai chiều, màn hình AVN 7 inch đa chức năng cùng nhiều hộc chứa đồ tiện lợi.

Hệ thống điều khiển bố trí khoa học, dễ thao tác bao gồm vô lăng 3 chấu, đồng hồ taplo màn hình LED, nút điều khiển hộp số tự động dạng xoay, kính cửa chỉnh điện và chìa khóa điều khiển từ xa. Phiên bản 5 chỗ còn có hàng ghế sau gập linh hoạt, mở rộng không gian chở hàng khi cần.

Khoang lái hiện đại, tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn xe du lịch (Ảnh: Thaco Auto).

Thaco Towner Van số tự động được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Hệ thống showroom và xưởng dịch vụ phủ rộng toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đảm bảo xe vận hành ổn định, hiệu quả và bền bỉ.