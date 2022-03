Tesla liên tục bị điều tra, Elon Musk dọa kiện cơ quan của Tổng thống Mỹ

Dù liên tục đưa ra bản cập nhật mới cho hệ thống Autopilot, Tesla vẫn rất hạn chế việc triệu hồi các mẫu xe của hãng để khắc phục lỗi (Ảnh: Business Insider).

Các cựu quan chức của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) chia sẻ với tờ The Washington Post rằng, một số cuộc trò chuyện với CEO Elon Musk của Tesla về những lo ngại và triệu hồi an toàn trên các mẫu xe của hãng đã biến thành "những trận đấu la hét".

Theo đó, tỷ phú Elon Musk đã tức giận la hét và dọa kiện khi cơ quan này nói với Tesla rằng họ đang mở một cuộc điều tra về nhà sản xuất ô tô vào năm 2016, khi một chiếc Tesla đang sử dụng hệ thống lái tự động một phần Autopilot, đâm vào một xe đầu kéo gây tử vong cho tài xế.

Kể từ đó, NHTSA đã mở hàng chục cuộc điều tra an toàn đối với các vụ tai nạn liên quan tới xe Tesla. Các cựu quan chức của cơ quan cho biết, giá trị cao của Tesla, cũng như vị thế người giàu nhất thế giới của Elon Musk đã khiến việc phạt tiền nhà sản xuất ô tô này trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, NHTSA cũng đã làm mọi điều, từ tâng bốc đến đe dọa Tesla và Elon Musk nhằm yêu cầu nhà sản xuất ô tô này tuân thủ việc triệu hồi xe.

Hãng xe điện lớn nhất thế giới sau đó cũng đã ban hành nhiều đợt triệu hồi tự nguyện. Lần gần đây nhất, Tesla đã triệu hồi khoảng 947 xe của mình vào tuần trước do độ trễ trong hiển thị hình ảnh chiếu hậu của ô tô điện.

Mặt khác, các báo cáo cho thấy, Elon Musk cũng đã có những mâu thuẫn với nhiều giám đốc điều hành trong công ty ông.

Năm ngoái, Tim Higgins của The Wall Street Journal đã viết cuốn sách "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" (Tạm dịch: Trò chơi quyền lực của Tesla, Elon Musk và cuộc cá cược của thế kỷ), trong đó cho biết Elon Musk đã gây ra một bầu không khí sợ hãi ở Tesla và công ty vũ trụ SpaceX thông qua những hành động bộc phát của mình.

Cuốn sách cáo buộc rằng vị CEO của Tesla đã phản ứng thái quá với các giám đốc điều hành và nhân viên làm việc theo giờ, bao gồm một sự cố vào năm 2010 khi ông được cho là đã la hét trong một cuộc họp của Tesla khi đang nói về việc tập trung vào đợt chào bán công khai sắp tới của hãng xe.

"Tôi không có thời gian cho việc này. Tôi phải đi phóng tên lửa"! Elon Musk nói.

Song, ông chủ Tesla đã phản bác một số tuyên bố trong cuốn sách và gọi chúng là "sai sự thật". Năm ngoái, Musk phủ nhận những lời khẳng định rằng ông đã sa thải nhân viên và nói rằng ông đưa ra phản hồi "rõ ràng thẳng thắn".

Một chiếc Tesla Model S đâm vào đuôi xe tải khi tài xế sử dụng tính năng lái tự động Autopilot (Ảnh: Business Insider).

Dù liên tục cải tiến, nâng cấp phần mềm các tính năng trên xe Tesla, các quan chức vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của phần mềm tự lái hoàn toàn trên các mẫu xe này.

Việc hãng Tesla theo đuổi công nghệ lái xe tự động mới đồng nghĩa với việc là NHTSA phải hợp tác chặt chẽ hơn với Elon Musk và nhà sản xuất xe điện hơn bao giờ hết.

Hiện tại, chế độ lái xe tự động mới của Tesla vẫn đang ở chế độ thử nghiệm beta và người dùng phải được cấp phép thử nghiệm tính năng này.

Trong khi đó, hệ thống Autopilot, cho phép các mẫu xe Tesla tự động đánh lái, tăng tốc và phanh khi di chuyển trên đường, được cho là có liên quan đến hàng chục vụ tai nạn và ít nhất 3 trường hợp tử vong kể từ năm 2016.

Bất chấp những sự cố, ông Elon Musk đã nhiều lần nói rằng các mẫu xe Tesla an toàn hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời, đưa ra rất nhiều video trực tuyến cho thấy các tính năng an toàn của Tesla giúp ngăn ngừa tai nạn.