Taxi thuần điện chính thức vận hành tại Việt Nam, giá từ 14.000 đồng/km

Ngày 14/4, dịch vụ Taxi Xanh SM thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức vận hành tại Hà Nội. Đơn vị này cho biết sẽ khai trương tại TPHCM ngay trong tháng này và đặt mục tiêu mở rộng tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2023.

Theo công bố, Taxi Xanh SM sẽ đưa vào vận hành 500 xe VF e34 và 100 xe VF 8 tại Hà Nội trong giai đoạn đầu. Thời gian tới, hãng nói sẽ bổ sung dàn xe VF 5 Plus - mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ dự kiến ra mắt chính thức trong tháng này. Ngoài ra, tổng lượng xe có thể được tăng cường dựa theo nhu cầu thực tế.

Dịch vụ GreenCar sử dụng xe VF e34 và tới đây là VF 5 Plus (Ảnh: Đình Nam).

Dịch vụ của Taxi Xanh SM bao gồm GreenCar - taxi tiêu chuẩn, sử dụng xe VinFast VF e34 với màu xanh Cyan đặc trưng, không có biển hiệu trên nóc nhưng có tem bên hông xe và chữ Taxi tại vị trí kính trước và sau. Giá mở cửa của dịch vụ này là 20.000 đồng.

Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. So với một số taxi truyền thống, taxi công nghệ khác thì giá cước của GreenCar tương đương.

Trong khi đó, dịch vụ LuxuryCar được định vị là taxi cao cấp, sử dụng xe VF 8 với màu sơn nguyên bản. Trong loạt phương tiện tại lễ khai trương thì chủ yếu là màu đen, phiên bản Eco. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Dịch vụ LuxuryCar sử dụng xe VF 8, với giá cố định cho suốt hành trình là 21.000 đồng/km (Ảnh: Đình Nam).

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng đặt taxi Xanh SM qua số tổng đài toàn quốc như taxi truyền thống hoặc qua ứng dụng Taxi Xanh SM trên App Store và Google Play Store như các hãng xe công nghệ. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đón xe trực tiếp tại các điểm công cộng hoặc vẫy xe bên đường.

"Taxi điện là một trong những giải pháp tiên tiến, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Việc triển khai dịch vụ taxi điện tại Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển giao thông bền vững, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính", ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, chia sẻ.

VF e34 được VinFast định vị ở phân khúc SUV hạng C nên không gian trong xe có phần rộng rãi hơn các mẫu taxi phổ biến trên thị trường (thường là xe hạng A hoặc B). Việc đưa vào khai thác xe mới 100% cũng là lợi thế của Taxi Xanh SM trong giai đoạn này, tạo sự thoải mái và sạch sẽ khi sử dụng.

Sự êm ái, không mùi xăng dầu là điểm cộng thêm cho trải nghiệm với taxi điện. Xe phù hợp để di chuyển với các cung đường vừa phải, do một lần sạc đi được khoảng 318km (theo tiêu chuẩn NEDC).

Với chính sách như hiện nay, giá dịch vụ của GreenCar tương đương với các hãng taxi truyền thống như Mai Linh, Vinasun, G7... Trong khi đó, các dịch vụ taxi công nghệ như Grab hay BeCar có thể rẻ hơn khi khách hàng sử dụng thêm mã giảm giá. Tuy nhiên, taxi công nghệ lại thường tăng giá rất cao vào giờ cao điểm, còn taxi điện GreenCar thì bảng giá cố định.