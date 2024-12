Tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký mô tô ở huyện Đạ Huoai

Ngày 9/12, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã thông báo đến công an các xã, thị trấn về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mô tô trên địa bàn huyện. Việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ là do đơn vị đang chuyển trụ sở làm việc, đường truyền hệ thống đăng ký và trang thiết bị phục vụ đăng ký mô tô chưa hoàn thiện.

Công an huyện Đạ Huoai đề nghị công an các xã, thị trấn thông báo đến người dân về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mô tô cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm hành chính huyện Đạ Huoai mới đặt tại thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh cũ) (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, vào ngày 29/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an huyện Đạ Huoai (mới) trên cơ sở sáp nhập Công an huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên (Lâm Đồng).

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng bổ nhiệm Thiếu tá Đào Huy Dương, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (cũ) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (mới).

Ngày 5/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025. Chính thức sáp nhập 3 huyện là Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai, kể từ ngày 1/12.

Huyện Đạ Huoai (mới) có tổng diện tích hơn 1.448km2 với dân số hơn 146.000 người. Trung tâm hành chính huyện Đạ Huoai mới đặt tại thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh cũ).