Sáp nhập công an 3 huyện ở Lâm Đồng

Ngày 29/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an huyện Đạ Huoai (mới).

Theo đó, Công an huyện Đạ Huoai (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên (Lâm Đồng).

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng bổ nhiệm Thiếu tá Đào Huy Dương, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (cũ) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (mới).

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đạ Huoai (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, ngày 24/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025. Trong đó sáp nhập huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên vào huyện Đạ Huoai và có hiệu lực kể từ ngày 1/12.

Đầu tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thành lập tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.