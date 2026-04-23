Tài xế TADA thực nhận 100% tiền cuốc xe, không phí nền tảng từ 22/4

Ngay từ khi mới chia sẻ về thay đổi này, TADA đã nhận được sự ủng hộ từ phía các đối tác tài xế, cho thấy đây là một nước đi rất được hưởng ứng và hứa hẹn mang lại lợi ích thiết thực cho lực lượng “xương sống” của doanh nghiệp.

TADA trở thành ứng dụng đặt xe hiếm hoi miễn 100% phí nền tảng lẫn chiết khấu cho các đối tác tài xế (Ảnh: TADA).

Tài xế công nghệ: Một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động giá xăng

Chịu sức ép trước chi phí sinh hoạt và nhiên liệu liên tục leo thang, nguồn thu nhập của các tài xế công nghệ trở thành vấn đề đau đầu, đó là chưa kể đến nhu cầu di chuyển có dấu hiệu chững lại khi người dùng thắt chặt chi tiêu. Tài xế buộc phải chạy nhiều hơn, nhưng lại khó đảm bảo nguồn thu như kỳ vọng.

Xăng dầu lên xuống bất thường, các tài xế công nghệ tự do chịu ảnh hưởng (Ảnh: TADA).

Trong mô hình kinh tế nền tảng, việc chia sẻ doanh thu cho ứng dụng là điều phổ biến. Tuy nhiên, khi chi phí đầu vào gia tăng, khoản trích này trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thực tế.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao tăng số chuyến xe, mà còn là làm sao để mỗi chuyến xe mang lại giá trị cao hơn cho tài xế.

TADA miễn toàn bộ phí nền tảng: Giải pháp giúp tài xế thực sự giữ trọn thu nhập

Thấu hiểu được nỗi lo của các đối tác, từ ngày 22/4, ứng dụng đặt xe TADA sẽ áp dụng miễn toàn bộ phí nền tảng. Chính sách này đồng nghĩa với việc tài xế không còn phải trích lại bất kỳ khoản phí nào trên mỗi chuyến đi, qua đó giúp cải thiện đáng kể thu nhập thực tế.

Quyết định miễn phí nền tảng được TADA đưa ra sau khi cân nhắc bối cảnh thị trường và nhu cầu thực tế của đối tác tài xế.

Thay vì điều chỉnh giá cước theo hướng tăng, nền tảng lựa chọn giảm áp lực từ phía chi phí, qua đó giúp tài xế có thể duy trì hoạt động ổn định hơn (Ảnh: TADA).

Trước đó, mô hình này đã được TADA triển khai tại nhiều thị trường mà doanh nghiệp hoạt động. Việc áp dụng tại Việt Nam không chỉ mở rộng chính sách hỗ trợ tài xế trong khu vực, mà còn phản ánh định hướng lâu dài trong việc xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và bền vững hơn cho đối tác.

Từ chính sách hỗ trợ đến bài toán phát triển bền vững của nền tảng

Theo một số tài xế, việc không phải chia sẻ doanh thu giúp họ chủ động hơn trong việc tính toán thời gian và số chuyến đi mỗi ngày. Khi mỗi cuốc xe mang lại giá trị trọn vẹn hơn, áp lực về số lượng chuyến cũng được giảm bớt, từ đó cải thiện chất lượng công việc và trải nghiệm tổng thể.

Khi cốt lõi của hệ sinh thái là tài xế được đảm bảo thu nhập, nền tảng cũng có cơ sở để duy trì chất lượng dịch vụ trong dài hạn (Ảnh: TADA).

Việc tài xế giữ trọn thu nhập từ mỗi chuyến đi có thể tạo ra động lực gắn bó lâu dài hơn với nền tảng. Đồng thời, khi thu nhập được cải thiện, chất lượng phục vụ cũng có điều kiện để nâng cao, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Giữa tình hình thị trường nhiều thay đổi, những chính sách hướng đến việc cân bằng lợi ích giữa các bên đang trở thành yếu tố quan trọng. Với quyết định miễn toàn bộ phí nền tảng, TADA đang thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược, đồng thời đặt nền tảng cho một mô hình phát triển ổn định và nhân văn hơn trong tương lai.