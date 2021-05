Tài xế quên chốt, cửa container "vả" vỡ kính lái xe đi ngược chiều

Dân trí Tài xế xe khách đã bị một phen hoảng hồn khi cánh cửa container của xe rơ-moóc chạy ngược chiều bất ngờ bật ra, đập trúng kính lái...

Sự việc được ghi lại xảy ra vào sáng ngày 16/5 ở khu vực chân đèo An Khê trên QL19 đoạn qua xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Clip cũng cho thấy xe container đã chạy lấn khá nhiều sang làn đường của xe khách 16 chỗ ngược chiều.

Tài xế xe khách đã bị một phen hoảng hồn.

"Thật quá may mắn khi không có thiệt hại về người; nếu là xe máy đi qua thì hậu quả có thể sẽ khủng khiếp đến mức nào?" - một người dùng mạng xã hội nhận xét sau khi xem clip.

"Tài xế xe container thật vô trách nhiệm và bất cẩn! Đã không kiểm tra kĩ chốt cửa container gây tai nạn cho người khác còn bỏ chạy luôn." - một ý kiến khác bình luận.

"Cửa bung như thế mà tài xế không nhìn thấy qua gương chiếu hậu sao? Thật quá cẩu thả, vô trách nhiệm!" - tài khoản Facebook Doãn B. bình luận.

Đã xảy ra không ít vụ tai nạn do tài xế quên chốt thùng hàng xe tải, hoặc thùng container như tình huống trong clip trên; do đó, hi vọng đây sẽ là bài học kinh nghiệm đáng nhớ cho các tài xế lái xe tải, xe container để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nhật Minh

Nguồn video: HLX/Trần Nhung