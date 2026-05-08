Suzuki Jimny tiếp tục tụt giá, giảm kỷ lục 180 triệu đồng

Những tưởng mức giảm lên tới 140 triệu đồng đã là “đáy” của Suzuki Jimny, nhưng sang tháng 5, một đại lý tại TPHCM đã chào bán mẫu xe này với mức giảm lên tới 180 triệu đồng, hạ từ 789 triệu xuống 609 triệu đồng.

Mức giá này dễ tiếp cận ngang giá “trần” của một mẫu SUV hạng A, như Kia Sonet (609 triệu đồng).

Đây là mức giảm sâu nhất của Suzuki Jimny kể từ khi mẫu xe này ra mắt khách Việt, và tất nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng áp dụng mức giảm sâu như vậy cho Jimny.

Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Tham khảo một số cơ sở tại khu vực miền Bắc, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Jimny VIN 2024 chỉ được giảm 120 triệu đồng, có nơi giảm nhiều nhất cũng chỉ tới 140 triệu đồng. Dù vậy, mức giảm trung bình của mẫu xe này đã cao hơn so với tháng trước.

Nguyên nhân là nhà phân phối gia tăng chương trình khuyến mại cho Suzuki Jimny VIN 2024 trong tháng 5. Cụ thể, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng xe lên đến 6,5 năm, tổng giá trị đạt 120 triệu đồng và có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt tại đại lý.

Trong tháng 4, Suzuki Jimny VIN 2024 được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng 3,5 năm. Tổng giá trị khuyến mại là 95 triệu đồng nên tại nhiều đại lý, mức giảm chung cho mẫu xe này được ấn định quanh mức 100 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với mức giảm lên tới 180 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng Suzuki Jimny đã được đưa về “giá trị thật”. Mẫu xe này có thiết kế 3 cửa đi kèm cấu hình 4 chỗ ngồi, kích thước nhỏ hơn SUV hạng A, nhưng giá niêm yết ngang SUV cỡ C như Mazda CX-5 (từ 739 triệu đồng), trong khi trang bị còn thua cả xe hạng B.

Những yếu tố này biến Suzuki Jimny thành “xe ăn chơi”, khó phù hợp với nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô. Đối tượng khách hàng của sản phẩm này là những người ưa chuộng phong cách thiết kế kiểu việt dã, dễ tùy biến, có tính cá nhân hóa cao.

Nội thất của Suzuki Jimny khá cơ bản với ghế nỉ chỉnh cơ, không có tính năng an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Suzuki Jimny có giá bán lẻ đề xuất không quá hấp dẫn với người dùng chủ yếu do mẫu xe này có xuất xứ từ Nhật Bản, không được miễn thuế nhập khẩu vào Việt Nam. Dù vậy, giá bán tại nước ta vẫn thấp hơn một số thị trường trong khu vực. Ví dụ như tại Malaysia, Jimny cũng được nhập khẩu từ xứ sở hoa anh đào và có giá 158.900 RM, quy đổi tương đương 1,06 tỷ đồng.