Với khoang chứa đồ dung tích 520 lít khi dựng tất cả ghế, EQE SUV rộng rãi ngang EQC - mẫu xe không sử dụng kết cấu xe điện mới của Mercedes, nhưng nhỏ hơn một chút so với mẫu GLE chạy xăng (630 lít so với 520 lít trên mẫu EQE SUV), và nhỏ hơn nhiều nếu gập hết ghế sau xuống (2.055 lít so với 1.675 lít). Nếu so với dung tích 430 lít của bản EQE Sedan thì EQE SUV có cốp rộng hơn.