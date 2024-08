Video do người đi đường ghi lại tại hiện trường cho thấy hai đứa trẻ ngồi trên mặt đường, cách chiếc xe Jeep lật khoảng 100m.

Rơi ra khỏi chiếc xe Jeep bị lật, hai trẻ mặc bỉm ngơ ngác giữa xa lộ (Video: KPRC2).

Đoạn video này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Kỳ diệu và may mắn thay, những đứa trẻ đã sống sót, không bị thương tích gì nghiêm trọng, dù văng ra khỏi chiếc xe Jeep lật ngửa trên xa lộ.

Sự việc diễn ra trên đường cao tốc East Freeway thuộc Interstate 10 tại Freeport, bang Texas (Mỹ) vào ngày 11/8. Tai nạn liên quan đến hai chiếc xe, có vẻ như là một chiếc Jeep Wrangler màu bạc và một chiếc sedan màu trắng. Sau vụ va chạm, chiếc Jeep đã lật nhiều lần trước khi nằm "phơi bụng" giữa đường.

Trong đoạn video, hai đứa trẻ mặc bỉm cố gắng tự đứng dậy trong khi một người tiếp cận đứa nhỏ và một người khác chạy tới đứa lớn hơn.

Theo truyền thông địa phương, cả hai bé đã được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết, hai đứa trẻ, 1 tuổi và 4 tuổi, bị rơi ra khỏi chiếc xe Jeep do không được giữ trên ghế bởi dây an toàn, theo quy định của luật pháp. Trao đổi với đài KPRC 2, Phó cảnh sát trưởng Thomas Gilliland cho biết hai đứa trẻ ngồi ở hàng ghế sau và không được cài dây an toàn.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm 1 người lớn và 2 đứa trẻ; người lớn được cho là cha của những đứa trẻ.

Khi video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích dồn vào người lớn trên chiếc Jeep. Người này có thể sẽ bị khởi tố hình sự về hành vi bất cẩn của mình khi không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết khi chở trẻ nhỏ trên ô tô.