Ra mắt dòng xe tải mới, Isuzu khẳng định cam kết vì môi trường Việt Nam

Dân trí Là một trong những công ty xe tải hàng đầu tại Việt Nam, Isuzu luôn nỗ lực cải thiện vì sự phát triển bền vững của xã hội. Dòng xe Isuzu Master Truck đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5 ra đời là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Isuzu.

Ngày 7/1/2022, ISUZU Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trực tuyến, chính thức ra mắt sản phẩm xe tải Isuzu Master Truck đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5, theo đúng lộ trình của Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải tại Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội.

ISUZU, tự hào là một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất tại Nhật Bản, đã chính thức công bố chính sách quản trị ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào tháng 5/2021, được xem như tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững.

Theo đó, Isuzu Việt Nam với tư cách là thành viên của tập đoàn Isuzu nhận thấy đây là thách thức kinh doanh quan trọng để giữ gìn môi trường toàn cầu và tại Việt Nam. Vì thế, các sản phẩm của ISUZU luôn được cải tiến nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tại buổi ra mắt xe tải mới Isuzu Master Truck lần này, ISUZU Việt Nam đã giới thiệu chuỗi sản phẩm xe tải chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Euro5, bao gồm Isuzu Master Truck Q-Series, Isuzu Master Truck N-Series, Isuzu Master Truck F-Series và rất nhiều mẫu xe chuyên dùng được phát triển trên nền xe Isuzu thế hệ mới, đáp ứng đa dạng và linh hoạt mọi nhu cầu của khách hàng và xã hội.

Thế hệ Isuzu Master Truck Q-Series mới mang nhiều dấu ấn đột phá từ thiết kế ngoại thất cho đến các trang bị. Isuzu Master Truck Q-Series Euro5 được nâng cấp thiết kế với cabin vuông đặc trưng của xe tải Isuzu mang đến không gian rộng rãi, đồng thời làm tăng kích thước thùng giúp chở được nhiều hàng hóa hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt gồm các thanh ngang to bản giúp xe trở nên mạnh mẽ. Cụm đèn trước được nâng cấp mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn. Hệ thống đèn báo rẽ được làm to hơn, giúp tăng khả năng nhận diện, cùng gương chiếu hậu cỡ lớn giúp tài xế dễ dàng quan sát, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Một trong những nâng cấp nổi bật ở xe tải Q-Series thế hệ mới chính là hệ thống điều hòa cabin được nhập khẩu từ Nhật Bản kết hợp cùng vô lăng điều chỉnh 4 hướng mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, Isuzu Master Truck Q-Series Euro5 được nâng cấp sức mạnh, công suất động cơ tăng 15% và mô-men xoắn tăng 25% so với thế hệ trước. Q-Series có thể chạm mốc mô-men xoắn cực đại ở vòng tua máy 1.500-2.900 vòng/phút, sớm hơn đời cũ ở khoảng 2.000-3.200 vòng/phút, giúp cho xe tăng tốc nhanh. Với hệ thống xử lý khí thải tiên tiến đạt tiêu chuẩn Euro 5, góp phần giảm tối đa khí thải, tiết kiệm nhiên liệu và khởi đầu cho xu hướng vận tải "xanh".

Isuzu Master Truck N-Series Euro5 tiếp tục kế thừa thiết kế cứng cáp và hiện đại của thế hệ trước. Đồng thời, các mẫu xe còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi nổi bật: Hộp dụng cụ lớn, thuận tiện để chứa nhiều vật dụng kích thước lớn; cổng sạc nhanh USB 5V-2.4A là giải pháp tối ưu cho các thiết bị điện tử trong hành trình dài. Ở thế hệ Euro5, N-Series được tích hợp công nghệ xử lý khí thải động cơ diesel tiên tiến, giúp giảm tối đa lượng khí thải ra môi trường.

Isuzu Master Truck F-Series Euro5 bao gồm các dòng xe có tổng trọng tải từ 11-24 tấn, mang đến sự lựa chọn đa dạng trong vận chuyển hàng hóa hạng trung, nặng và đường dài.

Ngoài những thay đổi chung, mỗi sản phẩm của Isuzu Mater Truck F-Series Euro5 đều có những nâng cấp đáng giá riêng. Model FRR được cải thiện về động cơ với công suất tăng 10% và mô-men xoắn tăng 25%. Nhờ đó, mẫu xe tải này có khả năng tăng tốc nhanh, chở tải nặng và vượt đèo tốt. Thiết kế ga lăng mới giúp mẫu xe FRR sở hữu ngoại thất mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Isuzu Master Truck F-Series đặc biệt hướng đến sự thoải mái, tiện nghi và an toàn cho người lái bằng hàng loạt nâng cấp tính năng như: Model FVR trang bị Ghế hơi; Model FVM/FVZ được nâng cấp với hệ thống treo toàn phần giúp tăng sự thoải mái cho tài xế khi lái xe đường dài. Không chỉ thế, FVM/FVZ còn được trang bị hệ thống nâng cabin điện tử, giúp hỗ trợ nâng hạ cabin dễ dàng và an toàn hơn.

Hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam, các sản phẩm xe tải Isuzu đã và đang được nhiều thế hệ khách hàng tin tưởng, đánh giá cao với nhiều ưu thế nổi bật: an toàn - bền bỉ - tiết kiệm nhiên liệu - thân thiện với môi trường.

Bên cạnh các dòng xe tải Isuzu Master Truck Euro5 Green Power, Isuzu Việt Nam cũng giới thiệu đến khách hàng mẫu xe tải Isuzu - QKR Cool Express thế hệ mới. Sản phẩm được trang bị máy phát điện 90A công suất lớn, đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho vận hành cả xe và thùng sau; kết hợp cùng hệ thống lạnh thùng của Thermal Master - một thương hiệu nổi tiếng với chất lượng cao; QKR Cool Express có khả năng làm lạnh vượt trội với nhiệt độ có thể đạt mốc -18 độ C, mang đến giải pháp tối ưu cho nhu cầu vận tải lạnh. Ngoài ra, với chính sách bảo hành cả xe và thùng từ Isuzu Việt Nam, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm đầu tư và sử dụng sản phẩm.

Không chỉ là đơn vị đi đầu trong việc nâng cấp, cải tiến sản phẩm mới, Isuzu còn có hơn 15 năm kinh nghiệm về hệ thống động cơ Diesel Common Rail cùng với mạng lưới bảo hành rộng khắp trên toàn quốc, tự tin và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Với thế hệ xe tải mới ra mắt, Isuzu Việt Nam tập trung cải tiến công nghệ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải, đồng thời giới thiệu nhiều nâng cấp mới giúp người dùng có nhiều lựa chọn cũng như trải nghiệm tốt hơn đối với sản phẩm.

Ông Tatsuyuki Hagiwara, Tổng giám đốc Isuzu Việt Nam chia sẻ: "Isuzu Việt Nam hy vọng rằng thế hệ xe tải Isuzu Master Truck mới không chỉ mang đến sự hài lòng cho khách hàng mà còn đóng góp lâu dài cho xã hội. Chúng tôi hy vọng có thể trở thành một đối tác quan trọng của Quý khách hàng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giúp Việt Nam phát triển bền vững".

Trường Thịnh