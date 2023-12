So với bản thường, 911 Dakar có thiết kế hầm hố hơn nhờ các mảng ốp nhựa đen sần và tấm ốp bảo vệ bằng thép không gỉ xuyên suốt ngoại thất, mang phong cách của những xe chuyên về off-road thực thụ. Bộ lốp của xe là loại lốp đa địa hình Pirelli Scorpion All Terrain Plus, có hoa gai sâu 9mm và thành lốp gia cố bằng 2 lớp bố thép để xe dễ dàng vượt qua nhiều dạng địa hình (Ảnh: Motor1).