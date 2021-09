Paris cấm ô tô chạy quá tốc độ 30 km/h

Dân trí Việc hạ giới hạn tốc độ là biện pháp nhằm giảm lưu lượng ô tô trong thành phố, khuyến khích các hình thức di chuyển "mềm", như đi bộ, đạp xe và phương tiện giao thông công cộng.

Chính quyền Paris vừa quyết định áp dụng giới hạn tốc độ trong nội đô ở mức 30 km/h, nhằm giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời giúp thủ đô của Pháp thích ứng với sự thay đổi khí hậu.

Cụ thể, từ ngày 6/9 tới, các tài xế ở Paris sẽ phải tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h, trừ đường vành đai Peripherique chạy vòng quanh thành phố và một số đại lộ chính, như Champs-Elysées.

Việc chạy quá giới hạn tốc độ sẽ bị phạt tiền và trừ 2 điểm trên bằng lái.

60% đường phố ở Paris hiện có quy định giới hạn tốc độ tối đa, trong khi các đường khác chuyển thành đường một chiều hoặc phố đi bộ.

Đây là một phần trong cam kết của thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo hướng tới mục tiêu giảm lưu lượng ô tô. Biện pháp này nhằm khuyến khích các hình thức di chuyển "mềm", như đi bộ, đạp xe và dùng phương tiện giao thông công cộng, thay vì ô tô riêng, loại phương tiện mà chính quyền thành phố muốn người dân chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bà Hidalgo làm như vậy là đang áp dụng chính sách bài trừ xe hơi, dẫn tới những căng thẳng về giao thông trong thành phố và gây khó dễ cho những người sống ở ngoại ô vốn có nhu cầu dùng xe riêng để đi vào thành phố.

Trước luồng ý kiến này, đại diện tổ chức "40 triệu tài xế" đã phản bác rằng, đây trước tiên là một biện pháp an toàn, nhằm đảm bảo sự an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất là người đi bộ và người đi xe đạp. "Phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc tai nạn chết người là do xe cá nhân hoặc xe chở hàng nặng gây ra", ông Pierre Chasseray cho biết.

Theo một nghiên cứu của tổ chức môi trường và phương tiện giao thông Cerema, số người đi bộ bị chấn thương hoặc tử vong ở Grenoble đã giảm một nửa kể từ khi thành phố Alpine áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h vào tháng 1/2016.

Các tài xế taxi cũng phản đối quy định giới hạn tốc độ mới của Paris. Theo cách tính cước hiện tại, nếu taxi chạy dưới 30 km/h, cước sẽ tính theo thời gian (phút), chứ không phải theo km nữa, nên quy định giới hạn tốc độ mới sẽ khiến cước taxi tăng ít nhất 15%.

Ông Belliard thừa nhận rằng đây là một vướng mắc và họ sẽ gặp các tài xế taxi để đề xuất với Bộ Giao thông vận tải thay đổi quy định tính cước taxi.

Trên thực tế, việc giảm giới hạn tốc độ tối đa có thể không tác động lớn như mọi người lo lắng. Tốc độ trung bình của ô tô chạy trong trung tâm thành phố Paris từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối hiện cũng chỉ là 11,6 km/h, và ở đường vành đai Peripherique là 30,9 km/h.

Xu hướng chung ở châu Âu

Gần 200 thành phố, thị trấn ở Pháp đã áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h, trong đó có Grenoble, Nantes và Lille.

Lyon, thành phố lớn thứ ba của Pháp, dự kiến cũng sẽ bắt đầu áp dụng quy định này vào đầu năm sau.

Nhiều thành phố, thị trấn ở Hà Lan và Tây Ban Nha hiện đã áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h.

London áp dụng giới hạn tốc độ 20 dặm/h (32 km/h) từ tháng 3 năm ngoái.

Một cuộc khảo sát gần đây trên tờ Le Parisien cho thấy có 61% người dân Pari ủng hộ việc giới hạn tốc độ tối đa; trong đó, 71% coi đây là biện pháp nhằm tăng sự an toàn cho những đối tượng dễ bị tổn thương (người già, trẻ em).

Nhật Minh

Theo RFI