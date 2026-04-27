Tình huống diễn ra vào ngày 23/4 ở khu vực nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Xuân Thủy (Hà Nội).

Theo đó, chiếc xe máy đã lọt vào điểm mù và bị xe ben đẩy văng sang phải. Điều ngạc nhiên là sau pha va chạm đầu tiên, xe máy lại tạt đầu xe ben để rẽ trái.

Ôm cua bất cẩn, xe ben suýt đè bẹp xe máy (Video: Kiêu Băc/Otosaigon).

Có thể thấy xe máy đã vào vòng xuyến trước xe ben. Có vẻ như tài xế xe ben đã lái ẩu lúc ôm cua, trong khi tầm quan sát vốn bị hạn chế do xe nhiều điểm mù.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy đã khá liều lĩnh, dù vừa bị xe ben huých văng vẫn cố tạt đầu để rẽ.

Dù đã xảy ra rất nhiều trường hợp tương tự và gây thiệt hại về người, dường như vẫn có không ít người còn chủ quan, xem nhẹ điểm mù của xe cỡ lớn.

Với đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với xe cỡ nhỏ. Một số vị trí ở phía đầu xe, hai bên hông mà tài xế không thể quan sát được được gọi là điểm mù.

Vùng bên trong đường màu vàng thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hoặc bằng mắt thường. Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ sự cẩn trọng của tài xế mới giúp giảm nguy cơ tai nạn.

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế phải giảm tốc độ và cẩn thận quan sát hai bên xe, thậm chí quay đầu để liếc nhanh về phía bên hông xe, nhằm tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Trong khi đó, các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh đi quá gần hoặc chạy song song với các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn nằm trong tầm quan sát qua gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.