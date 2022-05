Ô tô, xe máy thi nhau đội giá, đại lý ngừng nhận cọc vì khan hàng

Nghi vấn xe máy đội giá gây thất thu thuế cả trăm tỷ đồng

Việc người tiêu dùng phải mua xe máy Honda với giá cao hơn mức đề xuất của hãng đã không còn là chuyện lạ ở Việt Nam. Mức giá công bố của hãng thậm chí bị coi là không có giá trị tham khảo.

Winner là một trong những mẫu xe máy hiếm hoi của Honda Việt Nam đang được bán thấp hơn giá đề xuất (Ảnh: Gia An).

Người mua xe có cảm giác ấm ức khi phải mua xe đội giá mới chỉ là một phần của câu chuyện. Trong tuần qua, câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra là: Nhà nước có thất thu thuế hay không khi phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng chỉ được tính dựa trên giá đề xuất?

Với con số hàng chục ngàn xe được bán ra mỗi tháng nhân với khoản chênh giá 20-30%, ta có thể dễ dàng hình dung lợi nhuận khổng lồ mà các doanh nghiệp "đút túi" và phần thất thu thuế, phí của nhà nước.

Ngay cả trong trường hợp người tiêu dùng chấp nhận mua xe đội giá, thì giá trị giao dịch thực tế cũng cần được ghi nhận đầy đủ, để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Xem thêm: Xe máy đội giá: Khách chịu thiệt, nhà nước thất thu thuế cả trăm tỷ đồng?

Thiếu hàng, đại lý ô tô "bán bia kèm lạc", thậm chí ngừng nhận cọc

Nhiều mẫu xe mới tại Việt Nam đang trong tình trạng khan hàng, dẫn đến việc đại lý "bán bia kèm lạc" từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng, gây bức xúc cho người tiêu dùng. "Nổi cộm" nhất là các mẫu Tucson và Santa Fe của Hyundai, Raize và Veloz Cross của Toyota,...

Một số đại lý đang nhận ngừng đặt cọc trước mẫu xe Toyota Raize do hiện không có nguồn cung cho khách hàng.

Tình trạng các mẫu ô tô mới khan hiếm hàng có nguyên nhân xuất phát từ chuỗi cung ứng chip, linh kiện sản xuất ô tô trên thế giới bị đứt gãy do tác động của đại dịch Covid-19. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine thời gian gần đây càng khiến cho chuỗi cung ứng trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm: Đại lý ngừng nhận cọc, khủng hoảng thiếu xe bao giờ kết thúc?

Hiện tại, đa số các mẫu xe lắp ráp, sản xuất trong nước phụ thuộc vào nguồn cung chip, linh kiện từ nước ngoài, nên các nhà máy ô tô tại Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh xe.

Xe điện nối nhau ra mắt

Có thể nói tuần qua là tuần của xe điện, khi thị trường ô tô đón nhận thêm tân binh Hyundai IONIQ 5, còn thị trường xe máy đón loạt xe điện của VinFast dùng pin công nghệ mới.

IONIQ 5 sở hữu thiết kế đậm bản sắc tương lai, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện hành của Hyundai (Ảnh: Hyundai Motor).

Mẫu IONIQ 5 được giới thiệu tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai, với công suất 217 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350Nm được cung cấp bởi mô-tơ đặt trên trục sau. Xe có khả năng di chuyển tối đa 450 km cho một lần sạc. Một tính năng khiến IONIQ 5 trở nên độc đáo là tính năng Vehicle to Load (V2L), giúp xe có khả năng cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe.

Trong khi đó, trên thị trường xe máy điện, VinFast trình làng loạt sản phẩm dùng pin công nghệ mới LFP, hứa hẹn đi được 200 km cho một lần sạc.

Ngoài mẫu Evo 200 là sản phẩm hoàn toàn mới, 4 xe máy điện khác được VinFast nâng cấp với pin LFP, cho tầm hoạt động tăng đáng kể so với trước kia. Đây là loại pin do VinFast và Gotion High-Tech (Trung Quốc) phát triển, với ưu điểm là có tuổi thọ, độ ổn định và an toàn cao. Ngoài ra, pin LFP không chứa các thành phần kim loại hiếm như coban, nickel…, giúp giảm đáng kể tác động tới môi trường.

Xem thêm: VinFast ra loạt xe máy điện dùng pin công nghệ mới, đi 200km một lần sạc

Với việc nâng tầm hoạt động lên khoảng 200km cho một lần sạc, loạt sản phẩm mới của VinFast đã khắc phục được hạn chế của xe máy điện nói chung trước đây.

Hàng loạt xe máy Honda có nguy cơ ngừng bán tại Việt Nam

C150R, MSX và Monkey đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm đăng trên website chính thức của Honda Việt Nam, dẫn tới ý kiến phỏng đoán Honda có thể sẽ ngừng phân phối ba mẫu xe côn tay này tại Việt Nam. Cả ba đều tương đối kén khách và có giá bán cao so với đối thủ cùng phân khúc.

Trong danh mục sản phẩm xe máy, Honda Việt Nam cũng không còn các mẫu CB300R, Rebel 300, hay mẫu xe tay ga PCX. Đây cũng đều là những mẫu xe khá ế, do đặc thù của sản phẩm hoặc do giá bán kém cạnh tranh.