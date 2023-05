Ô tô suýt lao xuống mương vì tránh người đi xe đạp tạt sang đường bất ngờ

Trẻ nhỏ bất ngờ lao ra đường, hay xe đạp, xe máy chuyển hướng đột ngột là những tình huống mà tất cả người cầm lái ô tô đều kinh sợ, như trong clip dưới đây.

Video do camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy người phụ nữ đi xe đạp đã bất ngờ tạt sang đường, mà không hề ngoái nhìn phía sau hay giơ tay báo hiệu xin đường. Đây cũng không phải đoạn đường gần tới ngã ba, ngã tư, để tài xế ô tô cảnh giác nhả chân ga, rà chân phanh.

Đây là tình huống mà tài xế chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn, bởi tai nạn (nếu có xảy ra) hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát (Video: Otofun).

"Đúng là ô tô mà bóp còi nhiều gây khó chịu, nhưng với kiểu đường gần khu dân cư như thế này, tài xế vẫn nên tăng cường dùng còi để cảnh báo, nhất là khi thấy phía trước có xe đạp, xe máy. Đành rằng xe đạp tạt sang đường như vậy là sai, nhưng nếu xảy ra tai nạn thì chắc chắn ô tô sẽ gặp không ít rắc rối", tài khoản Minh Hoa bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Quá đáng sợ và phẫn nộ! Nhiều người đi xe đạp, xe máy cứ thích là tạt sang đường hoặc quay đầu xe rất tùy tiện, chả thèm nhìn trước ngó sau xem có đủ điều kiện an toàn không", tài khoản Lê Linh bình luận.

"Người đi xe đạp sang đường sai thì đúng rồi, nhưng bác tài có vẻ cũng hơi thiếu kinh nghiệm. Lẽ ra khi thấy người phụ nữ hơi nhìn sang trái là phải cảnh giác rà phanh ngay", tài khoản Hoàng Thanh nhận xét.

"Bác lái xe ô tô xử lý tốt, và quá may mắn là không có ai bị sao, chứ năm kia ở quê em có vụ tương tự như thế này. Ô tô đánh lái tránh không kịp nên đâm trúng người sang đường, dẫn tới tử vong. Hiện trường là ô tô nằm ở làn đường ngược chiều, do tài xế phản xạ đánh lái. Người nhà đổ cho tài xế lấn làn gây tai nạn. May sao công an tìm được camera giám sát của nhà bên đường cách đó 20m nên tài xế mới thoát", tài khoản Tú Minh bình luận.

"Nếu những trường hợp như thế này mà người đi xe đạp phải đền tiền sửa chữa xe ô tô thì may ra tình hình mới được cải thiện", tài khoản Đức Tiến bình luận.