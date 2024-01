Ô tô mới ra mắt trong tháng 1/2024: Có xe gầm cao hạng C giá như xe hạng B

Toyota Fortuner 2024

Phiên bản nâng cấp 2024 này của Fortuner giữ nguyên thiết kế nội và ngoại thất, nhưng có chút thay đổi về trang bị, tập trung vào biến thể Legender.

Theo đó, màn hình giải trí có kích cỡ tăng từ 8 inch lên 9 inch, bổ sung hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, thay vì phải dùng cáp như trước.

Ngoài ra, hai biến thể trên có thêm hai tùy chọn màu sắc ngoại thất mới là trắng ngọc trai nóc đen và nâu đồng nóc đen. Động cơ dầu 2.4L và 2.8L của xe vẫn giữ nguyên, nhưng đã đạt chuẩn khí thải Euro5.

Toyota Fortuner cho thị trường Việt Nam không còn bản số sàn MT (Ảnh: Đức Nguyễn).

Fortuner 2024 chỉ còn 5 phiên bản, không còn bản 2.4 MT 4x2 và 2.8 AT 4x4. Giá bán lẻ đề xuất giảm 63-120 triệu đồng, khởi điểm ở mức 1,055 tỷ đồng cho bản 2.4 AT 4x2, và cao nhất là bản Legender 2.8 AT 4x4, giá 1,35 tỷ đồng.

Hai phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L của Toyota Fortuner 2024 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, còn 3 biến thể máy dầu vẫn được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xforce

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, nhưng mới chỉ có 3 bản được công bố giá bán, từ 620 triệu đồng đến 699 triệu đồng; riêng bản cao cấp nhất - Ultimate - sẽ được báo giá sau.

Mitsubishi Xforce có giá bán ở tầm trung, đắt hơn Kia Seltos nhưng rẻ hơn Hyundai Creta, Yaris Cross và Honda HR-V (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mitsubishi Xforce thuộc phân khúc SUV cỡ B, sẽ phải cạnh tranh với khoảng 10 sản phẩm.

Xe dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Một số tiện nghi đáng chú ý gồm: sạc điện thoại không dây, đèn viền trang trí nội thất, hệ thống loa Yamaha, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có lọc không khí, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

MG HS 2024

Mẫu xe này cạnh tranh ở phân khúc SUV/CUV hạng C cùng các "tên tuổi lớn" như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester..., nhưng có giá bán chỉ như các xe ở phân khúc dưới, như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos...

Cụ thể, MG HS 2024 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản là 1.5 DEL và 1.5 LUX, có giá bán lần lượt 699 triệu và 749 triệu đồng.

MG HS tại Việt Nam giờ đây được nhập khẩu từ Thái Lan, thay vì từ Trung Quốc như trước đây (Ảnh: MG).

MG HS 2024 được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 168 mã lực, và mô-men xoắn 275Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước.

Xe có các trang bị an toàn cơ bản như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí,... Riêng phiên bản 1.5 LUX có thêm gói an toàn ADAS gồm: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn...