Nổi bật tuần qua: Người đàn ông thoát chết may mắn dưới bánh xe container

Người đi xe máy thoát chết đầy may mắn dưới bánh xe container

Cụ ông điều khiển xe máy lấn sang làn ngược chiều để vượt xe container, khi gặp ô tô đi ngược chiều đã không kịp xử lý khiến người này bị ngã vào gầm xe container.

May mắn tài xế chiếc container đã phanh lại đúng lúc, trước khi cán qua người đàn ông.

Nhiều người cho rằng tài xế chiếc ô tô đi ngược chiều cũng có một phần lỗi trong tình huống này vì đã không đánh lái để nhường đường cho người đi xe máy, dẫn đến tai nạn.

Nhóm người đi xe đạp dàn hàng chiếm hết cả một làn đường

Nhóm người đi xe đạp thay vì đi sát vào lề lại dàn hàng ngang chiếm hết một làn đường, khiến các phương tiện đi sau phải lấn sang làn ngược chiều mới có thể vượt lên được.

Xe tải vượt ẩu bị ép đi lùi khi chạm mặt đoàn xe ưu tiên

Xe tải lấn sang làn ngược chiều để vượt lên đoạn đường bị ùn tắc, nhưng lại gặp phải đoàn xe ưu tiên, buộc tài xế chiếc xe này phải đi lùi để quay về đúng làn đường của mình.

Xe ba gác lật nghiêng vì phanh gấp, đánh lái tránh bé trai lao ra đường

Bé trai bất ngờ chạy băng ra đường buộc người điều khiển xe ba gác phải phanh gấp và đánh lái để tránh. Hậu quả chiếc xe ba gác bị lật nghiêng, hàng hóa trên xe bị văng ra đường.

Ô tô gây tai nạn vì lao nhanh ra từ đường nhánh

Dù đi ra từ đường nhánh, tài xế chiếc VF3 không dừng lại để quan sát mà vẫn di chuyển với tốc độ cao, đâm mạnh vào hông của một chiếc ô tô chạy cắt ngang, khiến chiếc xe bị xoay 180 độ.

Tài xế xe bán tải chuyển hướng ẩu suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển hướng thiếu quan sát, suýt gây tai nạn cho một nữ sinh đi xe đạp điện cùng chiều.

Xe ben “cướp đường” xe container tại vòng xuyến

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống chạy tạt đầu và “cướp đường” xe container tại vòng xuyến, suýt gây ra va chạm giữa hai phương tiện.

Xe máy gặp nạn vì tránh người phụ nữ sang đường

Người phụ nữ điều khiển xe máy sang đường đã đột ngột dừng lại, buộc cặp đôi đi xe máy phải chuyển hướng sang làn ngược chiều để tránh, dẫn đến tai nạn với chiếc ô tô chạy đến từ hướng đối diện.

Nhiều người cho rằng cặp đôi đi xe máy nên giảm tốc độ để tránh, thay vì đánh lái sang làn ngược chiều như vậy.

Ô tô xoay 180 độ vì phóng nhanh khi vào cua trên đường trơn trượt

Dù đoạn đường trơn trượt do mưa, tài xế chiếc VF5 vẫn không giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong, hậu quả chiếc xe đã bị mất lái và xoay gần 180 độ. May mắn sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Cụ ông đi xe đạp vào làn ô tô, suýt gây tai nạn liên hoàn

Cụ ông điều khiển xe đạp chạy cắt vào làn ô tô, khiến tài xế ô tô phải phanh gấp để tránh. May mắn tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã kịp thời đánh lái gấp, tránh gây ra một vụ tai nạn liên hoàn với xe đi trước.

Người phụ nữ đi xe máy chen vào khoảng trống, giành đường với xe tải

Người phụ nữ đi xe máy liều lĩnh chen vào khoảng trống giữa xe tải và dải phân cách cứng để vượt lên, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.