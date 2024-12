Những yếu tố tạo nên sức hút của mẫu xe Mazda CX-5

Mazda CX-5 là mẫu SUV hội tụ những giá trị khác biệt và độc đáo của Mazda, giúp mẫu xe liên tục đạt doanh số ấn tượng trong thời gian qua. Đơn cử như trong tháng 11, doanh số của Mazda CX-5 tăng gần 20%, đạt 2.408 xe.

Dưới đây là những yếu tố làm nên thành công của mẫu xe này.

Thiết kế SUV thế hệ mới: Mazda CX-5 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới - Artful Design, mang đậm tính nghệ thuật và tôn lên cá tính của chủ sở hữu. Điểm nhấn đặc biệt của thiết kế mới đến từ những màu sơn cao cấp, điển hình là màu đỏ pha lê - Soul Red Crystal, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mazda CX-5 liên tiếp nằm trong top đầu về doanh số tại Việt Nam trong phân khúc C-SUV (Ảnh: Thaco Auto).

Không gian thiết kế hướng đến người dùng: Với triết lý "Lấy con người làm trung tâm - Human Centric", không gian nội thất Mazda CX-5 được thiết kế đối xứng và hướng về người dùng. Các tiện nghi trên xe như nút bấm, thông tin vận hành, tầm nhìn của người lái... đều được bố trí khoa học, giúp người lái dễ dàng thao tác, giảm thiểu điểm mù và hạn chế sự phân tâm.

Không gian nội thất sang trọng hướng đến trải nghiệm người dùng (Ảnh: Thaco Auto).

Công nghệ tiên tiến: Mazda CX-5 sở hữu tổ hợp công nghệ được phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi, nhằm mang đến cảm hứng và trải nghiệm lái thú vị. Bằng cách tối ưu hiệu năng của động cơ, hộp số, khung gầm và thân xe, công nghệ này giúp Mazda CX-5 vận hành mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, an toàn cho người dùng.

Thiết kế kiến trúc xe: Hãng xe Nhật đã phát triển kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture, nhấn mạnh vào cấu trúc khoa học của xe, dựa trên khả năng cân bằng tự nhiên của con người khi di chuyển. Điều này không chỉ giúp cải thiện tư thế ngồi, mà còn tạo sự thoải mái cho người dùng trong những chuyến đi dài.

Hệ thống an toàn thông minh cao cấp: Mazda CX-5 được trang bị hệ thống an toàn i-Activsense với nhiều công nghệ tiên tiến, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng. Không chỉ vận hành êm ái, linh hoạt, Mazda CX-5 còn tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái thú vị, thoải mái.

Phong cách lái Jinba-Itai độc đáo: Niềm hứng khởi mỗi khi cầm lái, sự hòa hợp giữa người lái và xe là những giá trị nổi bật mà Mazda mang đến cho khách hàng. Từ cách bố trí bàn đạp ga, phanh đến tư thế ngồi, "yên ngựa" và cột A, tất cả mang đến sự thoải mái và tầm nhìn thoáng cho người lái. Đó chính là triết lý "Jinba - Ittai" độc đáo của Mazda, hay còn hiểu là "nhân mã hợp nhất".

Mazda CX-5 trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt trước thềm năm mới 2025 (Ảnh: Thaco Auto).

Tôn vinh cá tính với tùy chọn Sport và Exclusive: Không chỉ đa dạng phiên bản, Mazda CX-5 còn mang đến 2 tùy chọn là Sport thể thao và Exclusive sang trọng. Với gói tùy chọn Exclusive, các hàng ghế trong khoang cabin được bọc da Nappa cao cấp, trang bị này chỉ xuất hiện ở những mẫu xe sang, giúp tôn lên phong cách riêng của chủ sở hữu.

Giá bán cạnh tranh và chế độ bảo hành vượt trội: Mazda CX-5 đang được ưu đãi hàng đầu trong năm, với giá bán từ 729 triệu đồng. Ưu đãi này không chỉ tăng tính cạnh tranh mà còn thu hút khách hàng có ý định mua mẫu xe SUV hạng B (khoảng 700 triệu đồng). Đi kèm với đó là chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, cùng với hệ thống hơn 100 showroom trên toàn quốc, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Với những khách hàng đang mong muốn sở hữu một mẫu SUV đáp ứng đa dạng các tiêu chí để di chuyển nhân dịp năm mới, thì Mazda CX-5 là một lựa chọn đáng cân nhắc.