Những câu hỏi điểm liệt trong bài thi lý thuyết sát hạch lái xe (Phần 2)

Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), mỗi đề thi lý thuyết phải có một câu dạng điểm liệt, thuộc nhóm nội dung về các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Nếu thí sinh chọn sai, bài thi lập tức bị đánh trượt, không xét đến kết quả các câu còn lại.

Trong bộ đề dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, có 60 câu hỏi được xác định là câu điểm liệt. Báo Dân trí sẽ tiếp tục liệt kê đầy đủ để bạn đọc tham khảo, đáp án đúng là câu trả lời được gạch dưới.

Lùi xe trên đường một chiều là hành vi bị nghiêm cấm (Ảnh minh họa: Phương Nhi).

Câu 30. Hành vi nào sau đây bị cấm?

1. Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2. Cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ; ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ.

3. Cả hai ý trên.

Câu 32. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

1. Thay đổi tốc độ của xe nhiều lần.

2. Điều khiển phương tiện sau 23 giờ trong ngày.

3. Lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục.

Câu 34. Tại nơi có vạch kẻ đường hoặc tại nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện như thế nào?

1. Giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường đảm bảo an toàn.

2. Quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

3. Quan sát, tăng tốc độ và điều khiển phương tiện nhanh chóng đi qua.

Câu 35. Người điều khiển xe mô tô phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp nào dưới đây?

1. Đường hẹp, đường vòng, đường quanh co, đường đèo, dốc.

2. Nơi cầu, cống hẹp, đập tràn, đường ngầm, hầm chui, hầm đường bộ.

3. Trời mưa, gió, sương, khói, bụi, mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, vật liệu rơi vãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

4. Cả ba ý trên.

Câu 47. Người lái xe được phép vượt xe trên cầu hẹp có một làn đường, đường cong có tầm nhìn bị hạn chế hay không?

1. Được phép vượt khi đường vắng.

2. Không được phép vượt.

3. Được phép vượt khi có việc gấp.

Câu 48. Muốn vượt xe phía trước, người lái xe mô tô phải có tín hiệu như thế nào dưới đây để bảo đảm an toàn?

1. Bấm còi liên tục để xe phía trước biết xe mình xin vượt.

2. Rú ga liên tục để xe phía trước biết xe mình xin vượt.

3. Báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi.

Câu 52. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hành vi nào sau đây bị cấm?

1. Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác.

2. Chỉ được chở người trên thùng ô tô chở hàng trong trường hợp chở người đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Câu 53. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào dưới đây?

1. Trên cầu hẹp có một làn đường; nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; khi gặp xe ưu tiên.

2. Trên cầu có từ 02 làn xe trở lên.

3. Trên đường có 02 làn đường được phân chia làn bằng vạch kẻ nét đứt.

Câu 55. Người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây?

1. Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, trên đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc.

2. Ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên đường quốc lộ.

3. Cả hai ý trên.

Câu 58. Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây?

1. Ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

2. Nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

3. Nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc.

4. Cả ba ý trên.

(Còn tiếp)