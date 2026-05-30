Nhiều người tranh thủ chốt cọc VF 8 thế hệ mới trước khi hết hạn ưu đãi

Sôi động chuỗi “ngày hội” chốt cọc

Sau ngày đầu mở cọc bùng nổ (27/5), VF 8 thế hệ mới vẫn là cái tên chiếm sóng những ngày qua khi nhiều hội nhóm xe điện tiếp tục ghi nhận nhiều bài chia sẻ hình ảnh chốt đơn thành công của khách hàng tiên phong.

“Đã chốt. Giờ chỉ còn chờ em nó về tay”, anh Lê Thành (Hà Nội) khoe trên trang cá nhân.

Điều làm anh tâm đắc là những vị khách đặt cọc sớm trong 8 ngày vàng (27/5 - 3/6) như anh sẽ được hưởng trọn bộ ưu đãi với khoản giảm trừ 51 triệu đồng trực tiếp vào giá bán. Bên cạnh đó, VF 8 thế hệ mới vẫn được áp dụng loạt chính sách hiện hành của VinFast, bao gồm: hỗ trợ 10% giá xe (hoặc tùy chọn trả góp với lãi suất cố định 5% trong 3 năm đầu) và miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029.

“Cộng dồn các ưu đãi và chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF 8 thế hệ mới chỉ còn khoảng 850 triệu đồng. Với một chiếc SUV cỡ D vừa mạnh, vừa đầy đủ công nghệ, đây là cơ hội không nên bỏ qua”, anh Thành phân tích.

Không chỉ tại Hà Nội, sức hút của VF 8 thế hệ mới cũng ghi nhận ở nhiều địa phương khác. Tại Đà Nẵng, anh Xuân Đạt cho biết đã hoàn tất đặt cọc chiếc VF 8 thế hệ mới màu đỏ.

Theo anh, ngay cả khi chưa tính các chính sách hỗ trợ, mức giá niêm yết 999 triệu đồng của VF 8 thế hệ mới đã đủ thuyết phục khi đặt cạnh những giá trị mà dòng xe này mang lại.

“Sau khi nghiên cứu kỹ những nâng cấp đột phá trên thế hệ mới này, tôi nghĩ đây là chiếc xe xứng đáng để xuống tiền”, anh Đạt khẳng định.

Lột xác toàn diện, nâng tầm trải nghiệm

Ngoài mức giá tốt, yếu tố cốt lõi thuyết phục người dùng xuống tiền là những nâng cấp toàn diện từ thiết kế, tiện nghi đến nền tảng công nghệ trên VF 8 thế hệ mới.

Là một trong những người đầu tiên có cơ hội “mục sở thị” mẫu D-SUV này, reviewer (người đánh giá) Nguyễn Thanh Hải (Hải Lenxecam) chuộng những cải tiến thực tế của xe. “VF 8 All-New phiên bản tiền thương mại có hàng ghế thứ hai ngả sâu, không gian rộng rãi và ngồi rất êm. Nhìn thực tế, phom dáng của xe đẹp và cuốn hút hơn trên ảnh rất nhiều”, anh nói.

Sự thay đổi này đến từ việc VF 8 thế hệ mới được định hình theo triết lý thiết kế "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid). Điểm nhấn nổi bật ở phần ngoại thất là mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp hài hòa cùng dải đèn định vị LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast, mang lại diện mạo hiện đại và sang trọng hơn.

Với bài toán kinh tế tối ưu đi kèm những nét mới mẻ về diện mạo lẫn công nghệ, VinFast VF 8 thế hệ mới đã có một màn "chào sân" ấn tượng (Ảnh: VinFast).

Ở khía cạnh vận hành, reviewer Tới Nguyễn (kênh OneShot Review) chú ý tới ba thay đổi quan trọng trên VF 8 thế hệ mới: khung gầm mới, hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD và nền tảng công nghệ lõi.

“VF 8 phiên bản này sở hữu kiến trúc điều khiển bằng phần mềm (SDV) với máy tính trung tâm CVC xử lý tác vụ mượt mà, kết hợp hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) độc quyền giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin”, anh Tới phân tích.

Với bài toán kinh tế tối ưu đi kèm những nét mới mẻ về diện mạo lẫn công nghệ, VinFast VF 8 thế hệ mới đã có một màn “chào sân” ấn tượng. Sức nóng từ các đại lý và diễn đàn ô tô cho thấy, “cơn sốt” xuống tiền sở hữu mẫu D-SUV này sẽ còn tiếp tục lan rộng từ nay cho đến hết ngày 3/6.