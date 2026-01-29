Nha Trang chuẩn bị đón hơn 2.000 biker tại Superbike Fest 2026

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến tổ chức các lễ hội - thể thao - giải trí mang tầm khu vực.

Castrol Superbike Fest 2026 sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm (Ảnh: Thế Anh).

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ đón hơn 2.000 biker, hơn 100 câu lạc bộ mô tô đến từ trên 8 quốc gia, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tham gia. Các địa điểm diễn ra Castrol Superbike Fest 2026 được quy hoạch trải dài từ trung tâm thành phố dọc các bãi biển, kết nối các địa danh nổi tiếng.

Ban Tổ chức cho biết Castrol Superbike Fest 2026 sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm với nhiều hoạt động được thiết kế nhằm thúc đẩy tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa các biker.

Chuỗi hoạt động gồm: Lễ diễu hành quy mô lớn với sự phối hợp của các Câu lạc bộ và hỗ trợ điều phối của các cơ quan chức năng; Đêm nhạc hội; hoạt động thiện nguyện; Trình diễn kỹ thuật của vận động viên trong nước và quốc tế; Thi đấu, giao lưu giữa các CLB xe phân khối lớn.

Sự kiện là cầu nối mở rộng quan hệ giữa các câu lạc bộ trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái mô tô, đồng thời kích cầu du lịch cho Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

"Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Nha Trang - Khánh Hòa, từ đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương", ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ tại sự kiện.