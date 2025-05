Người dùng đánh giá Santa Fe: "Bạn đồng hành mang lại nhiều giá trị cảm xúc"

Là người làm kinh doanh, anh Nguyễn Phương Lâm, CEO của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, đã quen với việc nhìn mọi thứ qua lăng kính của hiệu quả và giá trị. Nhưng sau khi tham gia hành trình "Ngũ cung cảm xúc" được Hyundai tổ chức cùng Santa Fe, doanh nhân này đã nhận ra rằng cảm xúc cũng là một cốt lõi trong hành trình thành công.

Mỗi người có giá trị quan khác nhau về cuộc sống hay cảm xúc và với anh Nguyễn Phương Lâm, Hyundai Santa Fe All New là một chiếc xe đặc biệt giúp khơi gợi những điều ẩn giấu. Thiết kế mạnh mẽ, sắc sảo kết hợp cùng những đường nét tinh tế của mẫu xe Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh, thu hút doanh nhân này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt.

"Với tôi, Hyundai Santa Fe All New như một tuyên ngôn về phong cách sống của một người doanh nhân hiện đại: Bản lĩnh, tinh tế khác biệt và luôn tiến về phía trước", anh Lâm chia sẻ (Ảnh: Hyundai).

Nhưng với một chiếc xe ô tô, ấn tượng về cảm quan là chưa đủ, nhất là với doanh nhân như anh Lâm. Hành trình "Ngũ cung cảm xúc" của Hyundai đưa người dùng đến với đa dạng địa hình khác nhau, từ cao tốc hiện đại cho đến gờ cầu gập ghềnh của miền Tây sông nước, để trải nghiệm trọn vẹn khả năng vận hành của Santa Fe All New.

Tại những cung đường này, anh Nguyễn Phương Lâm tiếp tục được khai mở giác quan với cảm xúc tự tin khi cầm lái mẫu crossover cỡ D này. "Tôi cảm nhận được hệ thống khung gầm N3-Platform cải tiến mang lại sự ổn định, vững chãi và thông minh trong từng chuyển động", anh Phương Lâm chia sẻ.

"Việc cầm lái Hyundai Santa Fe All New khiến tôi liên tưởng đến việc lèo lái doanh nghiệp: có tầm nhìn, có nền tảng, và có sự chủ động", anh Lâm bổ sung thêm (Ảnh: Hyundai).

Chăm chút hơn tới cảm xúc của người lái ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, Hyundai Santa Fe không chỉ dành cho người ngồi sau vô lăng. Ngoài không gian rộng rãi trong nội thất, bên trong xe còn được thiết kế đầy dụng tâm với hàng loạt tiện nghi hiện đại, thiết thực với người dùng, thể hiện sự chăm chút cho từng vị trí.

Với góc nhìn của một CEO doanh nghiệp, anh Nguyễn Phương Lâm cảm nhận thấy một "văn phòng di động", nơi những cuộc trò chuyện quan trọng được diễn ra, những ý tưởng mới được nảy sinh.

"Những người đồng hành, cộng sự, bạn đồng nghiệp hay gia đình đều có không gian để kết nối với Hyundai Santa Fe All New, đó là cảm xúc gắn kết", doanh nhân đến từ Hà Nội nhận định.

Nội thất của Hyundai Santa Fe All New (Ảnh: Hyundai).

Không chỉ dừng lại ở một phương tiện phục vụ cuộc sống thường nhật, Hyundai Santa Fe All New đem tới cho anh Lâm một cảm xúc tự do. Từ thiết kế tối ưu khoang hành lý giúp thể tích chứa đồ lên tới 725 lít (tăng 91 lít so với đời cũ), cho đến động cơ 2.5L tăng áp mạnh mẽ trên biến thể cao cấp nhất, Santa Fe mới đem tới cảm giác luôn sẵn sàng chinh phục những vùng đất mới.

"Khi không gian được mở rộng, khi ranh giới địa lý trở nên mờ nhạt, khi mọi quyết định đều trong tầm tay. Một chuyến đi không gò bó, không giới hạn, và đúng như cách tôi xây dựng sự nghiệp: dám nghĩ, dám làm, và dám dẫn đầu", vị CEO này chia sẻ.

Trên các bản thấp, Hyundai Santa Fe sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 191 mã lực và 246Nm. Biến thể cao cấp nhất dùng máy xăng, tăng áp, dung tích 2.5L có thông số là 277 mã lực và 422Nm (Ảnh: Hyundai).

Cảm xúc đọng lại của doanh nhân này khi tham gia hành trình cùng Hyundai Santa Fe chính là trân trọng. "Khi kết thúc hành trình, tôi nhận ra điều quý giá nhất không phải là chiếc xe, mà là giá trị mà nó mang lại", anh Lâm chia sẻ.

Theo vị khách hàng này, Hyundai Santa Fe All New không chỉ giúp anh đi xa hơn về địa lý, mà còn gần hơn với chính mình, với những cảm xúc thật, những khoảnh khắc đáng nhớ và những quyết định sâu sắc.

Hành trình về điểm cuối cực Nam của Tổ quốc - Đất mũi Cà Mau (Ảnh: Hyundai).

Trên góc độ là CEO của một doanh nghiệp, với anh Lâm, "Ngũ cung cảm xúc" là một chiến dịch marketing ấn tượng của Hyundai, đặc biệt với người bạn đồng hành là Santa Fe All New. Đây không chỉ là cơ hội giúp người dùng như anh Lâm hiểu sâu hơn về sản phẩm này, mà còn tìm lại những giá trị cảm xúc quý báu.

"Với tôi, đó là lời nhắc nhở rằng: đôi khi, chúng ta cần dừng lại để cảm nhận. Bởi vì, đích đến cuối cùng của mọi hành trình không phải là nơi ta đến, mà là những cảm xúc ta mang theo", anh Lâm nhận định.