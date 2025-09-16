New Sorento ra mắt, vẫn giữ lại máy Diesel, nhiều nâng cấp đáng giá

Theo thông tin từ website Kia Việt Nam, New Sorento được phân phối với 2 phiên bản cao cấp Signature với giá từ 1,249 tỷ đồng, sử dụng động cơ SmartStream xăng 2.5G hoặc Diesel 2.2D trang bị dẫn động cầu trước (FWD). Người dùng có thể thêm gói tùy chọn trang bị bao gồm: Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và chế độ địa hình với giá 80 triệu đồng.

New Sorento - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp - kết hợp giữa sự sang trọng và bề thế (Ảnh: KIA Việt Nam).

Thiết kế bề thế, nhận diện đậm chất Kia

New Sorento mang dáng vóc của một mẫu SUV 7 chỗ cao cấp, kết hợp giữa sự sang trọng và bề thế. Ngoại thất nổi bật với cụm đèn LED Star-map đặc trưng - chi tiết nhận diện mới của thương hiệu Kia. Lưới tản nhiệt 3D cùng viền chrome tạo sự cuốn hút, trong khi cản trước được mở rộng theo phương ngang, kết hợp ốp mạ chrome, giúp chiếc xe thêm phần thể thao, khỏe khoắn.

Mâm xe hợp kim 20inch đa chấu thể thao, phối hợp cùng chi tiết viền chrome mạnh mẽ, đem lại phong thái SUV thực thụ. Sự chăm chút này không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng.

Nội thất cao cấp, không gian rộng rãi

Nội thất tông màu nâu sang trọng, sử dụng chất liệu da cao cấp (Ảnh: KIA Việt Nam).

Khoang cabin New Sorento được mở rộng theo phương ngang, bố trí thông minh với ba hàng ghế linh hoạt. Hàng ghế thứ hai có bệ tỳ tay lớn và tính năng sưởi, trong khi hàng ghế thứ ba đủ rộng rãi cho hai người lớn, đồng thời có thể gập phẳng để tối ưu không gian hành lý.

Nội thất tông màu nâu sang trọng, sử dụng chất liệu da cao cấp. Ghế lái chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và nhớ vị trí. Tiện nghi đi kèm gồm điều hòa hai vùng độc lập, bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, sạc điện thoại không dây Qi, cổng sạc nhanh Type-C công suất 27W cho tất cả các hàng ghế, tính năng khởi động xe từ xa và tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Công nghệ hiện đại, trải nghiệm giàu cảm xúc

Công nghệ trên New Sorento góp phần tạo cảm giác cao cấp và thư thái trong mỗi hành trình (Nguồn: KIA Việt Nam)

Điểm nhấn công nghệ trên New Sorento là cụm màn hình kép Panoramic 12,3 inch, tích hợp thông tin lái và giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp đem đến hiệu ứng âm thanh vòm sống động.

Người lái cũng được hỗ trợ tối đa với cần số điện tử dạng núm xoay, lẫy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử tích hợp Autohold và màn hình HUD. Những tiện ích này góp phần tạo cảm giác cao cấp và thư thái trong mỗi hành trình.

Vận hành linh hoạt, an toàn tối ưu

Mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km (Ảnh: KIA Việt Nam).

New Sorento sử dụng nền tảng khung gầm thế hệ mới, hệ thống treo được cải tiến nhằm tăng độ êm ái và ổn định, đặc biệt khi vào cua. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ Smartstream: xăng 2.5G và diesel 2.2D. Đây là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc trang bị động cơ diesel kết hợp khung gầm liền khối, treo trước McPherson và treo sau đa liên kết, cùng tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Bên cạnh đó, New Sorento còn có 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud), đáp ứng nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Về an toàn, mẫu xe đạt tiêu chuẩn 5 sao từ ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) - chương trình đánh giá xe mới ở khu vực Úc và New Zealand - nhờ loạt trang bị chủ động và bị động với 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước/sau/bên hông và khung xe gia cường bằng thép siêu cứng. Hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS được nâng cấp lên thế hệ 2.0, bổ sung tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm (FCA 2.0) và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi (PCA).

Mẫu xe có duy nhất tùy chọn nội thất nâu mới cùng 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất, trong đó có màu mới xanh đô thị - cityscape green (CGE). Mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Với nhiều điểm độc đáo từ thiết kế thế hệ mới, tiện nghi đậm chất công nghệ, khả năng vận hành đa dụng cùng hệ thống an toàn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao, New Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ, sang trọng, là lựa chọn phù hợp cho khách hàng yêu thích cầm lái tận hưởng sự thoải mái khi cân bằng giữa sức mạnh, tiện nghi và sự an tâm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển trong công việc hàng ngày cũng như các chuyến đi dài ngày cùng gia đình.