Năm mới hanh thông, nâng cấp "xế xanh" với Dat Bike Tết này

Nâng cấp phương tiện, khởi đầu năm mới hanh thông

Sắm Tết vốn là một phần không thể thiếu để chuẩn bị cho một năm mới tươm tất. Bên cạnh quần áo mới hay đồ gia dụng, việc nâng cấp một chiếc xe máy đi lại hàng ngày được nhiều người xem là bước chuẩn bị quan trọng để vận hành một năm mới hanh thông.

Xe máy điện không còn là những mẫu xe với quãng đường hạn chế, mà đã lột xác thành những phương tiện bền bỉ, mạnh mẽ. Minh chứng rõ nét nhất chính là cộng đồng người dùng Dat Bike, nơi có những chiếc xe điện đạt ngưỡng ODO (tổng số quãng đường đi) gần 100.000km vẫn vận hành ổn định, xóa tan định kiến về độ bền của xe điện.

Đây chính là lý do khiến cái tên Dat Bike được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong danh mục mua sắm xe điện dịp cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S (Ảnh: Dat Bike).

3 lý do biến Dat Bike trở thành lựa chọn phù hợp dịp du xuân

Để thuyết phục những khách hàng thực tế, một chiếc xe cần nhiều hơn những lời quảng cáo. Với Dat Bike, giá trị nằm ở những tính năng được thiết kế "đo ni đóng giày" cho nhu cầu thực tế của người Việt.

Không gian trữ đồ lớn và hiệu năng vượt trội

Nhu cầu di chuyển dịp Tết thường gắn liền với việc mua sắm quà cáp, lễ vật và những chuyến đi chúc Tết xa. Dòng Quantum S của Dat Bike gây ấn tượng mạnh với cốp rộng lên đến 44 lít, không gian đủ để chứa cả quà Tết hay đồ lễ mà không cần treo móc lỉnh kỉnh.

Cốp xe sau rộng rãi cùng 2 cốp phụ phía trước xe (Ảnh: Dat Bike).

Về vận hành, sức mạnh động cơ lên tới 7.000W giúp xe dễ dàng leo dốc hầm chung cư hay các cây cầu cao trong thành phố. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển lên tới 285km/lần sạc cũng giúp người dùng yên tâm khi đi du xuân đầu năm mới.

"Sắm một chiếc xe điện mà bền bỉ qua hàng chục nghìn cây số thì không có lý do gì để từ chối", anh Trí (quận 7, TPHCM) - một người dùng có ODO đạt mốc 85.000km - chia sẻ.

Xe máy điện Dat Bike có quãng đường di chuyển tới 285km/lần sạc (Ảnh: Dat Bike).

Bài toán kinh tế cho người dùng

Tết là cao điểm di chuyển, với người dùng xe điện, đây lại là cơ hội để thấy rõ bài toán tiết kiệm. Dựa trên dữ liệu thực tế từ những người dùng là tài xế chuyên nghiệp “bào” xe top đầu thị trường của Dat Bike, việc sử dụng xe điện tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu.

“Chuyển từ xe xăng sang xe điện có thể giúp tiết kiệm từ 80.000 đến 100.000 đồng tiền nhiên liệu mỗi ngày”, anh Vũ (Đồng Nai) chia sẻ.

Người dùng xe máy điện Dat Bike có thể sạc tại bất kỳ ổ điện thông dụng 220V nào, biến nhà ở hoặc văn phòng thành trạm sạc cá nhân mà không cần phụ thuộc vào trạm sạc công cộng. Bên cạnh đó, xe cũng được Dat Bike trang bị công nghệ sạc nhanh tiên tiến, giúp việc nạp nhiên liệu trở nên nhanh chóng, thuận tiện và giúp người dùng chủ động hơn trong lịch trình công việc.

Chia sẻ từ người dùng Dat Bike.

Kỹ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng Dat Bike đang bảo dưỡng xe (Ảnh: Dat Bike).

Sự an tâm của khách hàng không chỉ đến từ sản phẩm mà còn từ dịch vụ hậu mãi. Tại các Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng của Dat Bike, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, được đào tạo bài bản từ nhà máy luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trước cao điểm Tết.

Việc chủ động linh kiện và quy trình bảo dưỡng chuyên nghiệp giúp chiếc xe luôn ở trạng thái tốt nhất cho những chuyến đi xa về quê hay du xuân dài ngày. Quy trình bảo dưỡng xe chỉ mất khoảng 30-45 phút cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong những ngày cận Tết bận rộn.

Diện mạo hiện đại và công nghệ an tâm

Không chỉ có động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm, Dat Bike sở hữu thiết kế hiện đại cùng bảng màu thời thượng, rất phù hợp để thể hiện cá tính người dùng khi du xuân.

Các tính năng thông minh như tìm xe trong bãi đỗ đông đúc, quản lý qua phần mềm và hệ thống chống trộm hiện đại mang lại sự an tâm khi đi chúc Tết tại những nơi công cộng.

Sự kiện “Test ride” được Dat Bike tổ chức định kỳ cuối tuần (Ảnh: Dat Bike).

Dịp Tết năm nay, người dùng quan tâm có thể lựa chọn dải sản phẩm Quantum S-Series (bao gồm S1, S2, S3) của Dat Bike với các mức giá và phân khúc đa dạng. Dù ở phân khúc nào, các dòng xe này vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi: động cơ mạnh mẽ, pin bền bỉ và công nghệ tự chủ của người Việt.

Bên cạnh đó, Dat Bike cũng có các chương trình “Lái thử miễn phí” không giới hạn số lần, sự kiện “Test ride” được tổ chức mỗi cuối tuần để người dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm xe điện hiệu năng cao.

Đây là cơ hội để mọi khách hàng, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ, đều có thể sở hữu một chiếc "xế xanh" phù hợp với ngân sách của mình.

Người dùng có thể tham khảo thêm chi tiết tại website Dat.Bike.