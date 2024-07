Mua xe mới tầm tiền 700 triệu đồng, khách Việt có những lựa chọn nào?

Thời gian gần đây, thị trường ô tô Việt Nam khá sôi động với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới. Bên cạnh đó, các hãng xe và đại lý cũng tích cực tung ra các chương trình khuyến mại để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Dưới đây sẽ là một số mẫu xe mà người dùng có thể tiếp cận trong tầm giá 700 triệu đồng (chưa tính chi phí lăn bánh). Những cái tên này được lựa chọn thông qua tiêu chí: xe mới ra mắt, xe giảm giá sâu.

Hyundai Accent 2024

Nếu mua sedan trong tầm giá 700 triệu đồng nhưng vẫn muốn dư dả một chút để làm các thủ tục lăn bánh, người dùng sẽ chỉ có thể mua được xe hạng B. Tại phân khúc này, Hyundai Accent 2024 đang là cái tên nổi bật, khi chính thức được giới thiệu vào cuối tháng 5.

Hyundai Accent 2024 được phân phối với 4 phiên bản cùng giá niêm yết dao động trong khoảng 439-569 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong tháng 7, nhiều đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá cho Accent. Mức giảm không đồng đều tại các showroom, nhưng dao động trong khoảng 10-20 triệu đồng.

Đơn cử như một showroom ở Hà Nội, bản cao nhất của Accent được giảm 19 triệu đồng xuống 550 triệu đồng. Đây là biến thể duy nhất được trang bị hệ thống an toàn chủ động, tuy vẫn thua Honda City ở một số tính năng nhưng vẫn nổi bật trong phân khúc nếu xét về hàm lượng trang bị.

Mitsubishi Xforce Ultimate

Nếu muốn mua SUV gầm cao, người dùng sẽ có một số lựa chọn ở phân hạng B. Tại nhóm xe này, Mitsubishi Xforce đang là cái tên nổi bật khi ghi nhận lũy kế doanh số dẫn đầu trong 5 tháng đầu năm 2024 (2.942 chiếc).

Giữa tháng 6, bản Ultimate cao nhất của Mitsubishi Xforce chính thức được công bố giá: 705 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn dự đoán của giới chuyên gia và nằm ở tầm trung trong phân khúc; nhỉnh hơn Toyota Yaris Cross xăng (650 triệu đồng) và Hyundai Creta (cao nhất 699 triệu đồng).

Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với các bản thấp, Mitsubishi Xforce Ultimate nổi bật hơn với hệ thống 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium và gói công nghệ an toàn chủ động.

So với hệ thống an toàn Hyundai SmartSense trên Creta hay Honda Sensing trên HR-V, các tính năng của Xforce Ultimate vẫn có điểm chưa bằng, nhưng đem lại cho người dùng lựa chọn mới mẻ.

Lynk & Co 06

Cũng tại phân khúc B-SUV, Lynk & Co 06 là sản phẩm mới gia nhập, được giới thiệu vào cuối tháng 6. Mẫu xe này được chốt giá bán lẻ đề xuất là 729 triệu đồng, hơi quá "ngân sách" một chút nhưng có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Lynk & Co 06 chỉ có duy nhất 1 biến thể, giá bán khá cao trong phân khúc do không có bản giá rẻ (Ảnh: Lynk & Co).

So với các sản phẩm đến từ thương hiệu Lynk & Co đã được giới thiệu trước đó (01, 05 và 09), mẫu 06 có giá bán khá "phổ thông". Giới chuyên gia lý giải, nguyên nhân chính là do Lynk & Co 06 được phát triển dựa trên khung gầm BMA của Geely, thay vì nền tảng của Volvo như các "đàn anh".

Với mức giá 729 triệu đồng, Lynk & Co 06 sở hữu nhiều trang bị khá ấn tượng. Ở bên ngoài, xe có hệ thống đèn full LED và mâm hợp kim 18 inch; nội thất có cần số điện tử, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 12,3 inch, ghế da chỉnh điện vị trí lái, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng.

Nội thất của Lynk & Co 06 khá khỏe khoắn (Ảnh: Wiki).

Khả năng vận hành hứa hẹn sẽ là lợi thế cạnh tranh của Lynk & Co 06, khi được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh 178 mã lực và 290Nm. Hộp số đi kèm là loại ly hợp kép ướt 7 cấp, ngoài ra còn có hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động (ADAS) với 17 tính năng, ví dụ như: ga tự động thông minh thích ứng, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 540 độ có thể quan sát gầm xe…

Mazda3 1.5L Premium hoặc Kia K3 2.0 Premium

Trong tầm giá 700 triệu đồng, người dùng vẫn có thể mua được sedan hạng C, cụ thể là Mazda3 1.5L Premium (699 triệu đồng) hoặc Kia K3 2.0 Premium (619 triệu đồng). Tất nhiên, 2 mẫu xe này cũng có phiên bản giá rẻ hơn, nhưng chúng ta sẽ cân nhắc các biến thể có giá gần nhất với mốc 700 triệu đồng.

Mazda3 đang là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C ở 5 tháng đầu năm 2024, với lũy kế doanh số đạt 1.624 chiếc (Ảnh: Thanh Duc).

So với Kia K3 2.0 Premium, tiện nghi và an toàn của Mazda3 1.5L Premium nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, mẫu xe Hàn Quốc sẽ thu hút được những khách hàng quan tâm đến sức mạnh động cơ, khi được trang bị cỗ máy có dung tích 2.0L.

MG RX5

Với tầm tiền 700 triệu đồng, người dùng vẫn có thể mua được SUV hạng C, cụ thể là MG RX5. Mẫu xe này đang có khuyến mại giảm giá tới 120 triệu đồng tại đại lý, áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023).

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của MG RX5 được hạ còn 619 triệu đồng ở bản STD tiêu chuẩn; biến thể LUX hạ từ 829 triệu xuống 709 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng cần phải tham khảo qua các đại lý, do nhiều cơ sở đã hết bản LUX VIN 2023.

Tuy được giảm giá sâu nhưng xe VIN 2023 dễ mất giá khi bán lại, đây cũng là điểm người dùng cần cân nhắc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

MG RX5 sở hữu thiết kế nội/ngoại thất khá khỏe khoắn, nhưng chưa trở thành lựa chọn của số đông do yếu tố thương hiệu chưa mạnh. Tuy nhiên, khác với số đông các sản phẩm Trung Quốc trên thị trường, RX5 không được trang bị hệ thống an toàn chủ động.