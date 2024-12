Mô-tô tiền tỷ của Honda bị triệu hồi tại Việt Nam vì nguy cơ khóa bánh

Theo thông báo từ cơ quan đăng kiểm, Honda Việt Nam đã triển khai chương trình triệu hồi với 43 chiếc Goldwing GL1800 được sản xuất từ năm 2018 đến năm 2021, nhằm thay thế bộ bu-lông siết bánh răng truyền động sơ cấp. Đây là chiến dịch được phát lệnh từ Honda Nhật Bản, mã hiệu 3P5.

Nguyên nhân phát sinh lỗi là do thiết kế của bu lông siết bánh răng truyền động sơ cấp không tính đến sự gia tăng lực chi tiết phải chịu do mô-men uốn gây ra so với xe đời trước, dẫn đến độ bền mỏi của chi tiết không phù hợp. Trong quá trình hoạt động của động cơ, chi tiết này có thể bị gãy.

Khi bu lông bị gãy, bánh răng xung chuyển sẽ chuyển dịch khỏi vị trí cố định, dẫn tới tín hiệu đánh lửa bị mất hoặc sai khác. Những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể gặp hiện tượng động cơ dừng đột ngột khi đang vận hành và không thể khởi động lại, trường hợp xấu nhất có thể khóa bánh, gây mất an toàn cho người điều khiển.

Honda Goldwing đang là dòng mô-tô đắt nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam, có giá bán từ 1,23 tỷ đồng, ngang với một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (từ 1,22 tỷ đồng) (Ảnh: Gia An).

Dù gặp lỗi nguy hiểm như vậy nhưng theo Honda, chưa có trường hợp nào xảy ra tại Việt Nam. Chủ sở hữu của những xe thuộc diện triệu hồi có thể mang xe tới các cửa hàng kinh doanh xe phân khối lớn của hãng xe Nhật để khắc phục, thay thế bu lông mới có độ bền mỏi cao hơn.

Thời gian sửa chữa và thay thế dự kiến mỗi xe là 5,8 tiếng, mọi chi phí sẽ được chi trả bởi Honda Việt Nam. Với những chiếc Goldwing cùng kiểu loại nhưng không được nhập khẩu và phân phối chính hãng, Honda vẫn sẽ hỗ trợ kiểm tra và thay thế.

Đây là lần thứ 3 mẫu Honda Goldwing bị triệu hồi tại Việt Nam. Lần đầu tiên vào năm 2022, hãng triệu hồi một số xe được sản xuất trong khoảng từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2022 để kiểm tra và cài đặt lại phần mềm trong bộ điều khiển động cơ (ECU).

Lỗi chương trình của bộ phận này ảnh hưởng đến hoạt động của kim phun và cụm đánh lửa, có khả năng gây chết máy.

Gần đây nhất là vào cuối tháng 3, Honda Goldwing và CBR1000RR được triệu hồi tại Việt Nam, để khắc phục lỗi liên quan đến cánh bơm xăng. Trong đó, có tổng cộng 147 chiếc Goldwing được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2023.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, do thay đổi phương pháp sản xuất nên cánh bơm xăng trên những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể bị biến dạng. Khi đó, chi tiết này có thể bị kẹt khiến bơm xăng không đưa được nhiên liệu vào động cơ, gây ra hiện tượng khó khởi động hoặc chết máy.

Honda Goldwing được mệnh danh là "pháo đài di động", thường được CSGT sử dụng trong đoàn xe dẫn đoàn các nhân vật quan trọng (Ảnh: Trần Thanh).

Honda Goldwing sử dụng động cơ 6 xi-lanh, dung tích 1.833cc, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, sản sinh 124,7 mã lực và 170Nm. Thông số này còn lớn hơn một mẫu ô tô như Toyota Vios (106 mã lực).

Một số trang bị đáng chú ý trên xe gồm: 1 thùng sau 61 lít, 2 thùng hông 60 lít, kính chắn gió điều chỉnh điện lên/xuống có nhớ vị trí, đèn trước dạng thấu kính LED, màn hình đa thông tin TFT 7 inch hiển thị và điều chỉnh các chế độ lái, hệ thống giảm xóc.