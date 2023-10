Mazda3 2023 ra mắt Đông Nam Á: Không còn động cơ 1.5L, thêm loạt trang bị

Bermaz Motor - đơn vị phân phối chính thức thương hiệu Mazda tại Malaysia, mới đây đã giới thiệu bản nâng cấp dành cho Mazda3 đến người tiêu dùng tại quốc gia này.

Mẫu xe hạng C có kiểu dáng sedan và hatchback với 4 phiên bản, giá bán 156.059-175.059 ringgit (khoảng 806-904 triệu đồng). Con số này cao hơn đáng kể so với mức 579-729 triệu đồng của xe ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân của chênh lệch này là do Mazda3 cho thị trường Malaysia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì lắp ráp trong nước.

Mazda3 2023 tại thị trường Malaysia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Tương tự xe từng trình làng ở Nhật Bản vào tháng 4 năm nay, toàn bộ những điểm mới của Mazda3 tại Malaysia tập trung vào nội thất và khoang máy. Trong khi đó, thiết kế của mẫu xe cỡ C này vẫn không đổi dù thế hệ hiện tại sắp bước sang tuổi thứ 5.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Mazda3 2023 là màn hình thông tin giải trí có kích thước tăng từ 8,8 inch lên 10,25 inch cho tất cả các phiên bản. Ngoại trừ bản tiêu chuẩn, màn hình này hỗ trợ thêm tính năng kết nối Apple CarPlay không dây. Người dùng vẫn phải cắm dây để sử dụng Android Auto.

Hầu hết điểm mới của Mazda3 2023 nằm ở khoang lái.

Màn hình trung tâm 10,25 inch thay thế loại 8,8 inch trên tất cả các phiên bản.

Các cổng USB đều chuyển từ loại USB-A sang USB-C. Ngoài những cải tiến kể trên, danh sách "option" của Mazda3 mới gần như tương đồng với bản trước nâng cấp.

Trên bản High, xe sở hữu đèn trước/sau LED tự động bật tắt, đèn định vị ban ngày halogen, gạt mưa tự động, la-zăng 16 inch, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử có tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold), bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có bộ nhớ 2 vị trí, ghế ngồi bọc da màu đen và hệ thống âm thanh 8 loa.

Lựa chọn cấp độ trang bị High Plus cao cấp hơn, người mua sẽ nhận thêm cụm đèn LED chiếu sáng trước/sau có giao diện đẹp mắt hơn, đèn LED định vị ban ngày, vành 18 inch màu bạc (sedan) hoặc xám (hatchback) và sạc không dây chuẩn Qi.

Phiên bản Ignite Edition đắt tiền nhất của biến thể hatchback được hãng xe Nhật Bản "thửa riêng" ốp gương chiếu hậu và la-zăng 18 inch màu đen bóng, ghế ngồi bọc da màu đỏ rượu vang tương phản với nền đen và "đáng tiền" là bộ 12 loa Bose cao cấp.

Toàn bộ ghế ngồi của bản Ignite Edition bọc da màu đỏ rượu vang.

Về trang bị an toàn, phiên bản tiêu chuẩn có 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo điện tử, cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước và gói công nghệ hỗ trợ người lái i-Activsense xuất hiện từ bản High Plus trở lên, bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thông minh ở mọi dải vận tốc, phanh khẩn cấp tự động khi tiến/lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo người lái mất tập trung và đèn pha tự động thích ứng.

So với bản trước nâng cấp, xe được bổ sung hệ thống tự động bám đuôi phương tiện phía trước. Camera 360 độ dành riêng cho bản Ignite Edition.

Hệ thống tự động bám đuôi phương tiện phía trước lần đầu có mặt trên Mazda3.

Hệ truyền động cũng ghi nhận sự thay đổi lớn khi Bermaz Motor "khai tử" tùy chọn động cơ xăng 1.5L. Điều này đồng nghĩa với việc bên dưới nắp ca-pô của toàn bộ xe Mazda3 2023 ở Malaysia sẽ là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, hút khí tự nhiên với công suất tối đa 162 mã lực và 213Nm mô-men xoắn cực đại.

Sức mạnh được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe vẫn đi kèm công nghệ tạm ngắt động cơ Start/Stop và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus).

Mazda3 mới chỉ còn cấu hình động cơ 2.0L.

Sau Malaysia, những thay đổi về mặt trang bị có thể sẽ được áp dụng cho Mazda3 ở các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam.

Tại nước ta, Thaco phân phối cả 2 kiểu dáng của Mazda3 với tổng cộng 5 phiên bản và duy nhất cấu hình động cơ xăng 1.5L, giá 579-729 triệu đồng. Nhờ thiết kế, danh sách trang bị tương đối dồi dào và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này thường xuyên có doanh số dẫn đầu phân khúc xe hạng C trong nước.

Thêm hình ảnh về Mazda3 2023 bản Ignite Edition tại Malaysia:

Ảnh: Paultan