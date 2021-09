Mazda CX-5 bản 2022 lộ ảnh thực tế, có thể ra mắt cuối năm nay

Dân trí Phiên bản mới của mẫu CX-5 xuất hiện với phần đầu xe tương tự Mazda3 và xe có thể được Mazda ra mắt tại Nhật Bản trong thời gian tới để cạnh tranh với Hyundai Tucson, Honda CR-V.

Mazda CX-5 bản 2022 được bắt gặp tại Trung Quốc, trước khi có thể được giới thiệu chính thức vào cuối năm nay. Đây sẽ là bản nâng cấp cho thế hệ thứ hai, được hãng ô tô Nhật Bản giới thiệu lần đầu vào năm 2016.

Trên phiên bản mới, CX-5 không có quá nhiều thay đổi so với xe hiện tại. Phần đầu của model 2022 mang phong cách tương tự chiếc Mazda3, với xu hướng mở rộng sang hai bên. Cụm đèn trước với dải LED định vị được tạo hình gồm hai chữ L. Ngoài ra, xe không có dải LED ở bên dưới.

Phía sau xe, CX-5 phiên bản mới được tinh chỉnh cụm đèn hậu, trông có phần mảnh hơn thế hệ hiện nay. Tấm phản quang được làm nhỏ và đẩy vào bên trong. Dòng chữ CX-5 không sử dụng phông chữ nghiêng nữa mà chuyển qua kiểu chữ cứng cáp.

Chưa có thông tin về nội thất của CX-5 đời 2022 nhưng có thể xe sẽ chung ngôn ngữ thiết kế với Mazda3 mới hay Mazda CX-30. Màn hình cỡ lớn, cửa gió điều hòa ẩn vào nội thất hay các phím bấm điều khiển sẽ được trau chuốt hơn.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nên nhiều khả năng sẽ không có thay đổi về động cơ trên Mazda CX-5 mới. Các công nghệ an toàn, tiện nghi trên mẫu xe này cũng khá đầy đủ so với các đối thủ khác trong phân khúc.

Phiên bản hiện tại của Mazda CX-5 đang được Thaco phân phối với tất cả 7 tùy chọn khác nhau, giá từ 839 - 1.059 triệu đồng. Cạnh tranh với dòng xe này có Hyundai Tucson, Honda CR-V, và Mitsubishi Outlander.

Gia An