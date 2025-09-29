Mazda CX-5 và triết lý Monozukuri: Nâng tầm nghệ thuật chế tác

Triết lý Monozukuri (nghệ thuật chế tác) của người Nhật từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi sản xuất, trở thành một cách tiếp cận toàn diện trong việc tạo ra giá trị với sự tận tâm, đề cao tay nghề, không ngừng cải tiến và đặt cảm xúc con người vào trung tâm.

Với Mazda, Monozukuri không chỉ là nền tảng tư tưởng mà còn là giá trị cốt lõi trong từng mẫu xe Mazda thiết kế thế hệ mới. Mazda CX-5 là minh chứng rõ nét của triết lý ấy, một mẫu SUV sang trọng và đẳng cấp, được chế tác bằng tâm huyết và cảm xúc.

Mazda CX-5 mẫu SUV sang trọng và đẳng cấp được khách hàng tin yêu và lựa chọn (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-5 chinh phục người dùng không chỉ bằng thiết kế mỹ thuật Artful Design, mà còn bởi cách thương hiệu thể hiện qua chất liệu và tay nghề thủ công trên từng chi tiết. Bề mặt sơn cao cấp của CX-5 được hoàn thiện bằng công nghệ Takuminuri, tái hiện độ sâu và độ bóng như vừa được đánh bóng bằng tay bởi các nghệ nhân thủ công Nhật Bản.

Sắc màu ngoại thất không dừng lại ở việc phản chiếu ánh sáng mà còn phản ánh chiều sâu của sự tinh tế và sự cầu toàn đến từng bề mặt. Nhìn CX-5 dưới ánh nắng, không chỉ thấy một sắc màu cuốn hút mà còn cảm nhận được cả sự sống động của sự bóng sáng trong từng lớp phủ.

Mazda CX-5 với vẻ đẹp sống động của sự bóng sáng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Bên trong khoang lái, nội thất CX-5 là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc người lái. Chất liệu da, kim loại và các bề mặt được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa mang đến cảm giác dễ chịu khi chạm vào, đồng thời giữ được độ bền sau thời gian dài sử dụng.

Những đường chỉ khâu chỉn chu, các chi tiết được bố trí chính xác tại vị trí bàn tay thường xuyên tiếp xúc. Đây không đơn giản là sự tỉ mỉ về kỹ thuật mà còn là sự thấu hiểu người dùng. Trong từng chi tiết nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận được dấu ấn của các nghệ nhân thủ công, của quá trình làm việc bằng cả lý trí và trái tim.

Ánh sáng và sự tương phản tôn vinh vẻ đẹp của chất liệu nội thất (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Tinh thần Monozukuri không dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn ở sự đồng hành, thấu hiểu và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe. Hệ thống hơn 110 showroom Mazda trên toàn quốc là nơi khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn bản sắc thương hiệu. Mỗi showroom là không gian trưng bày đậm chất Nhật Bản, khách hàng được lắng nghe, được tư vấn với sự thấu hiểu và phục vụ bằng sự tận tâm.

Mazda CX-5 đáp ứng xu hướng cá nhân hóa với các gói tùy chọn cao cấp Sport và Exclusive (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Một chuyên gia trong ngành cho biết, Mazda CX-5 sở hữu lợi thế so với đối thủ nhờ đa dạng phiên bản và giá bán hợp lý. Đồng thời, hai gói tùy chọn cao cấp Sport và Exclusive giúp hãng Nhật Bản mở rộng nhóm khách hàng, đáp ứng xu hướng cá nhân hóa theo sở thích và nhu cầu thực tế.

“Mazda CX-5 sẽ tiếp tục giữ phong độ trong giai đoạn thị trường chuyển dịch sang cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, bởi mẫu xe Nhật Bản đã được kiểm chứng tại thị trường Việt Nam trong gần 15 năm qua”, vị chuyên gia nhận định.