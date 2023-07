Một tư vấn bán hàng tại TPHCM đã "khoe" mình là người bán được chiếc Volkswagen Virtus đầu tiên tại Việt Nam hôm 3/7. Thông tin này chưa được hãng xác nhận nhưng thực tế mẫu sedan hạng B này rất kén khách khi có mức giá cao, trong khi trang bị không quá nổi bật.

Tư vấn bán hàng "khoe" rằng đây là chiếc Volkswagen Virtus đầu tiên được bàn giao tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

"Chật vật tìm khách" là nhận định của một nhân viên kinh doanh xe tại Hà Nội khi nói về Volkswagen Virtus. Sản phẩm được giới thiệu tại Việt Nam đầu tháng 3 và theo tư vấn bán hàng trên thì "khách hỏi còn ít chứ nói gì đến khách mua xe này".

Volkswagen Virtus được phân phối tại Việt Nam với phiên bản Elegance và Luxury, giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 949 triệu đồng và 1,069 tỷ đồng. Mẫu xe này tìm được khách mua trong bối cảnh đại lý ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 95-128 triệu đồng tùy phiên bản.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá thực tế của Volkswagen Virtus hạ còn 854 triệu đồng cho bản Elegance và 941 triệu đồng cho bản Luxury. Mức giá này vẫn ngang ngửa những mẫu sedan hạng D như Mazda6 (829-1.039 triệu đồng), Kia K5 (904-1.049 triệu đồng).

Chiếc Volkswagen Virtus đầu tiên được bán ra tại Việt Nam thuộc phiên bản Elegance tiêu chuẩn, có ngoại thất màu bạc (Ảnh: Thuan Dinh).

Volkswagen Virtus có mức giá cao do nhà phân phối định vị đây là xe Đức, thương hiệu ở mức "tiệm cận sang". So với một số sedan hạng B tầm giá 500-600 triệu đồng như Toyota Vios hay Honda City, Volkswagen Virtus vẫn có một số trang bị cao cấp hơn.

Trên bản Luxury, xe sở hữu hệ thống đèn full LED, trong đó đèn pha có tính năng tự động bật/tắt và điều chỉnh khoảng sáng. Mâm hợp kim 16 inch. Nội thất có cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 10 inch có kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời…

Giá khoảng 1 tỷ đồng, Volkswagen Virtus vẫn chưa có phanh tay điện tử (Ảnh: Volkswagen).

Về khả năng vận hành, Volkswagen Virtus được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của Volkswagen Virtus có điểm nhấn là tính năng chống trượt khi tăng tốc, hỗ trợ trả lái thông minh, kiểm soát cự ly đỗ xe, khóa vi sai điện tử. Còn so với Honda City 2023 mới ra mắt, mẫu xe Đức lại có phần chưa bằng do mẫu xe Nhật Bản có gói công nghệ an toàn chủ động.

Với tầm 1 tỷ đồng, thay vì Volkswagen Virtus thì khách Việt có thể chọn chọn được sedan hạng D vốn hơn cả về kích thước lẫn trang bị. Ngoài ra, khách hàng trong nước cũng chuộng dòng xe gầm cao và với số tiền đó hoàn toàn có thể chọn các mẫu crossover hạng C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson...