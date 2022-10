Lý do Toyota Vios chinh phục đa số người tiêu dùng Việt

Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng mua xe Vios, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi "An tâm cầm lái - Thoải mái vi vu" trong tháng 10/2022.

Là mẫu xe được thương hiệu đến từ Nhật Bản liên tục cải thiện và nâng cấp, Vios đã nhiều năm liền giữ vững vị thế "ông vua doanh số" phân khúc sedan hạng B. Những lý do dưới đây là minh chứng cho sự thành công của Toyota Vios tại thị trường Việt.

Trước hết, an toàn là giá trị hàng đầu khiến người dùng tin chọn Vios. Đây là mẫu xe điển hình trong phân khúc trang bị 7 túi khí cùng với loạt công nghệ ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi,... Những tính năng an toàn này đã giúp Toyota Vios đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Mẫu xe ô tô Vios.

Ưu điểm tiếp theo của Vios nằm ở thiết kế trẻ trung và hiện đại. Phiên bản mới nhất hiện sở hữu nhiều điểm nhấn khác biệt như bộ lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế liền mạch cùng đường nét cắt xẻ mạnh mẽ. Ngoài ra, việc sử dụng động cơ 2NR-FE, kết hợp tối ưu hóa hệ thống nạp xả van phù hợp với điều kiện lái xe giúp Toyota Vios 2022 nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu tối đa đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là những điểm vượt trội giúp Vios vượt mặt các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ngoài ra, có nguyên nhân từ giá xe và hàng loạt chương trình khuyến mại đến từ hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra từ 489 triệu đến 600 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một chiếc xe đáp ứng đầy đủ tiêu chí: Bền, đẹp, an toàn và tiết kiệm. Tiếp nối chương trình tri ân khách hàng Việt, hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn "An tâm cầm lái - Thoải mái vi vu" dành cho khách hàng mua xe Toyota Vios G, Vios E CVT hoặc Vios E MT.

Cụ thể, từ 1/10 đến 31/10, khách hàng sẽ được nhận gói ưu đãi bao gồm: Gói bảo hiểm vàng Toyota trị giá lên đến 10,2 triệu đồng; 1 gói phụ kiện Toyota chính hãng gồm: Camera hành trình, vè che mưa, bơm điện; 1 gói quà trị giá 15 triệu đồng

Với những thay đổi tích cực trong thiết kế, cải thiện trong các tính năng an toàn cao cấp, động cơ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Vios vẫn sẽ là cái tên hợp lý trong phân khúc sedan hạng B của hầu hết người tiêu dùng Việt.