Loại phim cách nhiệt mới của Hyundai có thể giúp giảm 22 độ C bên trong xe

Hyundai đang phát triển phim cách nhiệt Nano, dự án mà hãng đã công bố vào mùa hè năm ngoái. Loại phim cách nhiệt này được quảng cáo là "mang tính cách mạng", với hiệu quả làm mát không khí bên trong xe tốt hơn nhiều so với các loại phim màu truyền thống.

Để chứng minh tính hiệu quả của nó trong điều kiện thực tế, Hyundai đã dán loại phim cách nhiệt này lên 70 xe của khách hàng ở thành phố Lahore, Pakistan.

Địa điểm này được lựa chọn vì Hyundai thấy nhiệt độ hàng ngày vào mùa hè ở đây có thể lên tới 50 độ C nhưng việc dán phim cách nhiệt tối màu truyền thống lại bị cấm vì lý do an ninh.

Phim cách nhiệt mới của Hyundai dù trong suốt, nhưng được giới thiệu là có khả năng cản nhiệt rất tốt, giúp giảm gần 22 độ C bên trong xe (Ảnh: Hyundai).

Việc thử nghiệm ở Pakistan vẫn chưa hoàn tất, nhưng Hyundai cho biết các thử nghiệm trước đó cho thấy phim cách nhiệt Nano giúp giảm nhiệt độ ở vị trí gần đầu người lái tới 10,98 độ C so với phim màu thông thường và lên tới 12,33 độ C so với cùng một chiếc xe cùng loại không dán phim cách nhiệt.

Loại phim mà Hyundai đang nghiên cứu phát triển thậm chí còn được cho là hiệu quả hơn trong việc giảm nhiệt độ bề mặt nội thất xe, có thể giảm 15,38 độ C ở khu vực táp-lô so với xe dán kính màu thông thường và giảm 22 độ C so với xe không dán kính.

Các cuộc thử nghiệm gần đây nhất có mục đích đảm bảo chất lượng và khả năng chống chịu các điều kiện thực tế của loại phim cách nhiệt này. Đó có thể là một trong những cuộc thử nghiệm cuối cùng, vì Hyundai cho biết loại phim này sẽ được đưa vào sản xuất quy mô lớn trong tương lai.

Mặc dù không đề cập lộ trình cụ thể, nhưng nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết phim cách nhiệt Nano có thể ngăn hơi nóng bên ngoài một cách hiệu quả, đồng thời cho phép hơi nóng bên trong thoát ra.

Theo giải thích của Hyundai, lớp phim cách nhiệt bên ngoài giải phóng nhiệt bên trong ở bước sóng hồng ngoại mức trung, còn hai lớp bên trong phản xạ nhiệt phả vào xe ở bước sóng cận hồng ngoại, làm giảm tổng lượng nhiệt truyền vào bên trong xe.

Huyndai cũng lưu ý rằng có thể dùng phim cách nhiệt này kết hợp với các loại phim màu truyền thống để có hiệu quả cách nhiệt tốt hơn nữa.