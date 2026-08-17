Hãng xe Trung Quốc trình diễn ô tô nhào lộn trong đường hầm

Tại Trung Quốc, mỗi tuần đều có các mẫu xe mới ra mắt, nên các hãng phải tìm cách sáng tạo để quảng bá sản phẩm mới của mình. Và đó chính là những gì tập đoàn quốc doanh Dongfeng thực hiện nhằm thúc đẩy doanh số cho mẫu SUV điện Voyah Passion S mới.

Mẫu Passion S cạnh tranh cùng phân khúc với Xiaomi YU7 (Ảnh: Voyah).

Vào ngày 13/8, Voyah công bố rằng Passion S đã thực hiện thành công màn nhào lộn vòng 360 độ trong đường hầm.

Công ty đã tái hiện một trong những quảng cáo gây tranh cãi nhất vào thời điểm đầu thế kỷ. Khi đó, tay đua F1 huyền thoại Michael Schumacher được cho là đã điều khiển một chiếc Mercedes-Benz SLS AMG chạy ngược trên trần bên trong đường hầm.

Về lý thuyết, màn trình diễn này hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng Mercedes-Benz từng vấp phải nhiều tranh cãi sau khi phát hành phiên bản video đầu tiên với một tay lái khác, rồi phát hành lại phiên bản có sự xuất hiện của Schumacher.

Giờ đây, Dongfeng thừa nhận màn trình diễn của mình được lấy cảm hứng từ quảng cáo gốc của Mercedes-Benz, nhưng khẳng định đoạn video được ghi hình thực tế, không sử dụng kỹ xảo đặc biệt. Hãng xe Trung Quốc lựa chọn một đường hầm thử nghiệm đã đóng cửa tại Vũ Hán làm địa điểm ghi hình và sử dụng một chiếc Voyah Passion S EV nguyên bản, không có bất kỳ thay đổi đặc biệt nào.

Theo trang Weibo của công ty, đây là mẫu ô tô thương mại đầu tiên trên thế giới hoàn thành thành công màn nhào lộn vòng 360 độ trong đường hầm.

Chiếc Passion S thực hiện màn nhào lộn vòng 360 độ trong đường hầm (Ảnh: Voyah).

Các kỹ sư tính toán rằng chiếc xe phải tiếp cận đoạn dốc đầu tiên trong đường hầm với góc đánh lái chính xác 16 độ, ở tốc độ khoảng 130km/h. Tương tự như quần áo ướt bị ép vào thành lồng giặt khi máy giặt quay, lực ly tâm giúp giữ các bánh xe của ô tô bám trên bề mặt đường hầm.

Trên trần đường hầm có một số vệt lốp, cho thấy Dongfeng có thể đã thực hiện màn trình diễn này nhiều hơn một lần.

Tuy nhiên, video ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, với không ít ý kiến nghi ngờ tính xác thực của màn trình diễn.

Một video bị rò rỉ ghi lại một lần thử nghiệm thất bại trước đó đã phần nào dẫn tới sự nghi ngờ.

Đoạn video cho thấy một nguyên mẫu Passion S dán ngụy trang rơi xuống từ trần đường hầm trong lúc thực hiện màn nhào lộn. Việc hãng chấp nhận mạo hiểm với nhiều xe nguyên mẫu cho thấy đây có thể là một màn thử nghiệm thực tế, thay vì chỉ được tạo dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, việc chiếc xe không xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng sau cú va chạm cho thấy bộ pin của mẫu xe này vẫn duy trì được khả năng chống chịu nhất định.

Video ghi lại lần thử nghiệm màn nhào lộn trong đường hầm thất bại của Voyah Passion S (Video: CarNewsChina).

Để giải đáp những nghi ngờ trên, tại sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào ngày 15/8, Voyah đã công bố video quay một mạch, không cắt ghép, ghi lại toàn bộ màn trình diễn.

Voyah công bố video không cắt ghép màn thử nghiệm nhào lộn vòng 360 độ trong đường hầm (Video: Voyah).

Với kiểu dáng fastback, mẫu Passion S được giới thiệu là có hệ số cản không khí 0,24. Xe này được trang bị lưới tản nhiệt chủ động, 10 bộ ống dẫn khí xuyên thân và 19 khe thoát khí.

Bên trong xe là khoang lái thiết kế bao quanh người ngồi, với hệ thống ba màn hình, gồm hai màn hình trung tâm đặt nổi, kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K, cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường (AR-HUD) 29 inch độ phân giải cao và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch độ phân giải 2K.

Xe sử dụng nền tảng Harmony Space 5.2, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói thông qua mô hình AI lớn MoLA.

Các trang bị cao cấp khác gồm hệ thống âm thanh công suất 2.160W với 27 loa và tủ lạnh thông minh dung tích 6,6 lít, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C.

Khoang lái có thiết kế hiện đại (Ảnh: Voyah).

Passion S được trang bị thế hệ LiDAR mới với 896 kênh quét hai đường truyền, kết hợp 5 radar sóng milimet 4D.

Hệ thống phần cứng này hỗ trợ công nghệ Qiankun ADS 5.0 của Huawei, cho phép xe thực hiện các tính năng hỗ trợ lái trên đường đô thị (City NCA), đường cao tốc (Highway NCA) và tính năng “Parking-to-Parking” P2P 3.0, hỗ trợ hành trình từ điểm đỗ xe này đến điểm đỗ xe khác.

Xe sử dụng kết cấu thân xe dạng khung lồng, hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết 5 điểm bằng nhôm hoàn toàn ở phía sau, kết hợp với giảm chấn điều khiển điện tử và lò xo khí nén.

Passion S có hai cấu hình hệ truyền động: bản dẫn động cầu sau (RWD) sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất cực đại 402 mã lực, còn bản dẫn động 4 bánh (AWD) dùng hai mô-tơ điện; trong đó mô-tơ trước có công suất 235 mã lực và mô-tơ sau 402 mã lực, cho tổng công suất cực đại 637 mã lực.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh 5C, cùng hai tùy chọn pin dung lượng 81kWh và 98kWh.

Tầm vận hành theo tiêu chuẩn CLTC dao động từ 630km đến 740km, tùy phiên bản. Khi sạc trong 10 phút, pin có thể tăng từ 20% lên 80%, bổ sung quãng đường di chuyển tối đa 474km.

Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau. Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống treo khí nén và giảm chấn điện từ CDC.

Voyah Passion S được bán với ba phiên bản, có giá từ 229.900 nhân dân tệ (891,5 triệu đồng) đến 279.900 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng).