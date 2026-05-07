Ford chốt giá loạt xe mới: Raptor tăng 150 triệu, Everest cao nhất 1,6 tỷ

Ngày 7/5, Ford Việt Nam đã chính thức chốt giá bán lẻ đề xuất cho dải sản phẩm mới gồm: Ranger Wildtrak, Ranger Raptor và Everest. Với cấu hình động cơ mới và sự thay đổi ở các phiên bản, loạt xe này đều tăng giá so với đời cũ, nhiều nhất lên tới 149 triệu đồng, chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá bán lẻ đề xuất Ranger Wildtrak 3.0L V6 Diesel 1.093.000.000 Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost 1.448.000.000 Everest Active 2.0L 4x2 1.129.000.000 Everest Sport 2.0L 4x2 1.209.000.000 Everest Platinum 2.0L 4x2 1.335.000.000 Everest Platinum 2.0L 4x4 1.440.000.000 Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 4x4 1.629.000.000

Giá bán mới của Ford Ranger Wildtrak, Ranger Raptor và Everest 2026. Khách hàng sẽ cần phải chi thêm 8 triệu đồng với một số tùy chọn màu đặc biệt (Đơn vị: Đồng).

Ford Ranger Raptor 2026

Ở phiên bản mới, Ford Ranger Raptor vẫn giữ nguyên thiết kế và phần lớn trang bị. Thay đổi lớn nhất nằm ở cấu hình động cơ và hệ thống treo; trong đó, máy dầu tăng áp kép (Bi-Turbo), dung tích 2.0L không còn hiện diện; thay vào đó là động cơ 3.0L V6 Ecoboost hoàn toàn mới (máy xăng).

Tại thị trường quốc tế, khối động cơ 3.0L V6 Ecoboost đã xuất hiện trên Ranger Raptor ngay khi mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối năm 2022. Đến nay, cỗ máy này mới được đem về Việt Nam, chủ yếu do động cơ dầu Bi-Turbo 2.0L đang dần bị loại bỏ, theo định hướng toàn cầu của hãng xe Mỹ.

Ford Ranger Raptor mới tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: FVN).

Theo số liệu từ nhà sản xuất, cỗ máy 3.0L V6 Ecoboost sản sinh công suất tối đa 391 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583Nm, đồng thời hứa hẹn khả năng phản hồi gần như tức thì nhờ hệ thống chống trễ tăng áp, lấy cảm hứng từ xe đua. Hộp số vẫn là loại tự động 10 cấp, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Không chỉ vậy, Ranger Raptor mới còn được trang bị hệ thống giảm xóc Fox 2.5 inch có công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực, điều khiển hoàn toàn bởi điện tử. Đây là điểm nâng cấp đáng chú ý so với Raptor cũ, xứng danh “bán tải hiệu suất cao”.

Ford Ranger Raptor 2026 sẽ chính thức được mở bán từ giữa tháng 5 (Ảnh: FVN).

Các trang bị còn lại của Ford Ranger Raptor 2026 chủ yếu vẫn giữ nguyên, trong đó hệ thống âm thanh vẫn đến từ thương hiệu Bang & Olufsen nhưng nâng từ 8 loa lên 10 loa. Giá bán của xe tăng 149 triệu đồng, lên 1,448 tỷ đồng, chủ yếu do động cơ có dung tích lớn hơn, nên cần phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn.

Dù sở hữu nhiều trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ xăng 3.0L V6 mạnh mẽ, song Ford Ranger Raptor 2026 vẫn sẽ phải đăng ký ra biển theo ô tô tải pickup. Điều này sẽ ảnh hưởng tới niên hạn sử dụng (25 năm) và gặp hạn chế với một số quy định giao thông.

Tuy nhiên, Ford cho biết hãng đang nỗ lực kiến nghị để giải quyết vấn đề này. Dù vậy, với một số người dùng chịu chơi, gần 1,5 tỷ đồng cho một cỗ máy xăng 3.0L V6 mới vẫn là mức giá có thể chấp nhận được để trải nghiệm.

Ford Ranger Wildtrak 2026

Tương tự Ranger Raptor, thay đổi chính trên Ford Ranger Wildtrak 2026 nằm ở cấu hình động cơ. Phiên bản này không còn sử dụng máy dầu Bi-Turbo 2.0L như trước, mà chuyển sang máy dầu 3.0L V6 hoàn toàn mới, vẫn đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Theo nhà sản xuất, cấu hình động cơ mới đem lại công suất tối đa 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600Nm, mạnh hơn đáng kể so với động cơ dầu Bi-Turbo 2.0L cũ (207 mã lực, 500Nm). Thiết kế của xe được tinh chỉnh nhẹ, trang bị gần như giữ nguyên.

Ford Ranger Wildtrak 2026 có thêm các chi tiết sơn màu cam ở lưới tản nhiệt và bộ mâm hợp kim, một số tấm ốp bạc giờ đây được sơn đen (Ảnh: FVN).

Thông tin về các phiên bản thấp hơn của Ford Ranger 2026 sẽ được hãng xe Mỹ công bố sau, có thể vào đầu tháng 7, khi Ranger Wildtrak mới chính thức được mở bán. Theo giới chuyên gia, nhiều khả năng các phiên bản thường của Ranger vẫn sử dụng động cơ dầu, tăng áp đơn, dung tích 2.0L như trước.

Với động cơ mới, Ford Ranger Wildtrak 2026 tăng giá 114 triệu đồng so với đời cũ. Phiên bản này sẽ hướng tới những người dùng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội hơn các sản phẩm phổ thông trong phân khúc bán tải, như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Ford Everest 2026

Ở lần nâng cấp này, Ford Everest 2026 có khá nhiều thay đổi, trong đó phiên bản Active với giá “sàn” 1,129 tỷ đồng đang cao hơn 30 triệu đồng so với mức giá khởi điểm cũ. Phiên bản Titanium+ dùng động cơ dầu Bi-Turbo không còn xuất hiện, thay vào đó là máy dầu, tăng áp đơn, 2.0L xuất hiện từ biến thể Active cho đến Platinum.

Với phiên bản Platinum+, Everest 2026 được trang bị động cơ xăng 2.3L Ecoboost tương tự dòng Explorer đang tạm ngừng kinh doanh tại nước ta. Cỗ máy này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 446Nm.

Ford Everest 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe sẽ "lên kệ" vào giữa tháng 5 cùng với Ranger Raptor 2026 (Ảnh: FVN).

Với cấu hình động cơ mới, giá “trần” của Ford Everest 2026 tăng 84 triệu lên mức 1,629 tỷ đồng, thấp hơn mức giá đồn đoán lên tới 1,7 tỷ đồng trước đó. Dù vậy, Everest mới đang có giá bán cao nhất phân khúc SUV hạng D, thậm chí đắt hơn một mẫu SUV hạng E như Hyundai Palisade (1,299-1,429 tỷ đồng).

Theo giới chuyên gia, điều này có thể ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của Everest trong thời gian tới. Tại nhóm SUV hạng D, sản phẩm Mỹ đang nắm giữ phần lớn thị phần với lũy kế doanh số đạt 3.580 chiếc sau 3 tháng đầu năm, bỏ xa các đối thủ khác như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe.