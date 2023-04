Kia Sorento có nâng cấp nhẹ, tham vọng thoát "lép vế" trước Santa Fe

Cuối tháng 4, Thaco âm thầm tung bản nâng cấp nhỏ cho Kia Sorento, tập trung vào phiên bản Signature (cao cấp nhất) trên các xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy. Cách đây hơn 1 năm, mẫu CUV cỡ trung này cũng được bổ sung cảm biến áp suất lốp và bệ bước chân, đồng thời thay nội thất tông màu sáng bằng tông màu đen.

Trong đợt cải tiến này, điểm đáng chú ý trên Sorento Signature thuộc về 2 tính năng an toàn mới: cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA) và cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA). Trước đây, sự thiếu sót của các hệ thống này khiến không ít khách hàng lăn tăn, nhất là khi đối thủ Hyundai Santa Fe đã được trang bị ngay từ khi ra mắt.

Kia Sorento được bổ sung 2 tính năng an toàn chủ động (Ảnh: Thaco).

Bên trong của Sorento phiên bản Signature cũng có sự thay đổi quan trọng khi thêm tùy chọn nội thất màu nâu - đen, cách phối màu tương tự phiên bản PHEV (Plug-in Hybrid) Signature, bên cạnh màu đen truyền thống. Cách phối 2 tông màu này thường có mặt trên các mẫu xe sang và siêu sang, đặc biệt là phần vô-lăng gây liên tưởng đến Bentley hay Land Rover.

Tùy chọn nội thất phối màu nâu - đen mới trên phiên bản Signature (Ảnh: Thaco).

Nâng cấp cuối cùng dành cho mẫu xe này là hệ thống sưởi ấm dành cho hàng ghế thứ 2. Trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ cỡ trung, trước đó chỉ có Mazda CX-8 được trang bị tính năng này.

Hàng ghế thứ 2 có thêm tính năng sưởi ấm (Ảnh: Thaco).

Ngoài những điểm mới vừa kể, Kia Sorento bản Signature vẫn sở hữu thiết kế và danh sách trang bị tương tự trước đây. Một số "option" nổi bật như đèn full-LED trước/sau, la-zăng 19 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch, 12 loa Bose, sưởi ấm/thông gió hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái (ADAS). Xe vẫn có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi.

Khách hàng có thể chọn lựa giữa động cơ xăng 2.5L có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm với hộp số tự động 6 cấp, hoặc động cơ dầu 2.2L tăng áp với 198 mã lực và 440 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép dạng ướt (DCT) 8 cấp. Hệ dẫn động là loại 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Doanh số giữa Santa Fe và Sorento có sự chênh lệch lớn.

Kia Sorento Signature 2023 có giá niêm yết tăng thêm 20 triệu đồng. Tuy vậy, tất cả 11 phiên bản của mẫu xe này đều nhận được ưu đãi từ 20-100 triệu đồng, đưa mức giá thực tế về mức 1,094-1,649 tỷ đồng.

Việc Thaco tăng hàm lượng trang bị và áp dụng khuyến mại được xem là động thái nhằm cải thiện doanh số vốn không mấy ấn tượng của mẫu crossover này. Kia Sorento chỉ tiêu thụ được 184 chiếc trong tháng 3 vừa qua và 458 chiếc trong cả quý I/2023, thấp hơn đáng kể so với mức tương ứng là 514 chiếc và 1.348 chiếc của Santa Fe.

Cùng thương hiệu Hàn Quốc và chia sẻ chung nhiều công nghệ do đều từ hãng mẹ Hyundai nhưng tại Việt Nam thì Santa Fe được khách hàng chuộng hơn hẳn so với Kia Sorento. Các dòng xe con của Hyundai được phân phối bởi TC Motor, trong khi đó thương hiệu Kia lại do Thaco.