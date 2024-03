Kia K4 chính thức ra mắt với động cơ 1.6 tăng áp, thay thế Forte/Cerato/K3

Về trang bị an toàn, Kia đã khá "rộng tay" khi để K4 sở hữu những tính năng an toàn chủ động thường chỉ có ở phân khúc cao hơn, như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình chủ động, và các hệ thống chống va chạm. Trang bị an toàn tùy chọn là hệ thống hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm (Ảnh: Kia).