Không tăng giá "suông", Corolla Cross 2023 tại Việt Nam sẽ có thêm trang bị

Tư vấn bán hàng cho hay từ ngày 3/1/2023, Toyota Việt Nam sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất của 6 mẫu xe nhập khẩu gồm Raize, Corolla Cross, Camry, Land Cruiser Prado, Land Cruiser và Alphard. Thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận nhưng hiện tại các đại lý vẫn đang tích cực chào khách ký hợp đồng trong những ngày cuối năm 2022 để hưởng giá cũ.

Theo hé lộ từ phía đại lý, lô xe Corolla Cross 2023 về Việt Nam sẽ được bổ sung một số trang bị. Cụ thể, cả 3 phiên bản của mẫu SUV này sẽ dùng màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Riêng bản cao nhất (V và HEV) sẽ được bổ sung cốp điện mở rảnh tay (đá cốp).

Corolla Cross 2023 sẽ được bổ sung thêm trang bị chứ không đơn thuần chỉ tăng giá, xe vẫn nhập khẩu từ Thái Lan (Ảnh: Toyota Global).

Corolla Cross 2023 sẽ được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất trên cả 3 phiên bản, mức tăng từ 9 - 19 triệu đồng. Giá bán mới của mẫu xe này từ 3/1/2023 sẽ khởi điểm từ 755 triệu đồng ở bản G tiêu chuẩn, 860 triệu đồng cho bản V đầy đủ công nghệ an toàn và cao nhất lên tới 955 triệu đồng ở bản HEV (Hybrid).

Được nhà sản xuất định vị ở phân khúc SUV cỡ C nhưng thực tế, kích thước của Toyota Corolla Cross chỉ nằm "lấp lửng" ở giữa hạng B và C. Cũng nhờ vậy, mẫu xe này tiếp cận được đông đảo khách hàng khi giá bán bản tiêu chuẩn cạnh tranh được với những xe thuộc phân khúc B-SUV, trong khi giá bán hai bản cao lại có phần hấp dẫn hơn các đối thủ SUV cỡ C.

Nội thất của Toyota Corolla Cross (Ảnh: TMV).

Điểm nhấn của Toyota Corolla Cross nằm ở gói công nghệ Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hấp dẫn như: kiểm soát hành trình chủ động ở toàn dải tốc độ, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ kiểm soát làn đường, cảnh báo tiền va chạm và hệ thống đèn chiếu xa chủ động. Đây cũng là mẫu xe phổ thông tiên phong tại Việt Nam được trang bị hệ truyền động hybrid.

Do được nhập khẩu nguyên chiếc, Toyota Corolla Cross thường xuyên gặp tình trạng "khan hàng". Dẫu vậy, mẫu xe này vẫn là một trong những sản phẩm chủ lực của Toyota Việt Nam khi thường xuyên gặt hái được doanh số ấn tượng, có những tháng không chỉ nhất phân khúc mà còn nhất thị trường.

Tháng 11 vừa qua, Toyota Corolla Cross bán chạy nhất Việt Nam với 2.418 xe được giao tới tay khách hàng, lũy kế doanh số đạt 18.994 chiếc.