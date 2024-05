Không phải Thái Lan, nước này mới là thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á

Theo Nikkei Asia, Malaysia đã vượt Thái Lan, trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ còn đứng sau Indonesia.

Cụ thể, Malaysia đã ghi nhận mức tiêu thụ ô tô cao hơn Thái Lan trong ba quý liên tiếp, tính đến hết quý I năm nay.

Lâu nay, Malaysia luôn là thị trường ô tô lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh minh họa: The Star).

Theo Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), trong quý I năm nay, doanh số ô tô ở nước này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 202.245 xe. Đây là con số ấn tượng, sau khi thị trường này đã ghi nhận doanh số kỷ lục 799.731 chiếc vào năm 2023, tăng 11% so với năm 2022.

Một trong những yếu tố khiến doanh số ô tô tại Malaysia tăng vọt là việc chính phủ nước này quyết định miễn thuế cho xe sản xuất nội địa từ năm 2020 đến 2022. Các nhà sản xuất trong nước - Proton và Perodua - nắm giữ khoảng 60% thị phần được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách miễn thuế này.

Ông Ivan Khoo, đại diện bán hàng của Toyota ở Kuala Lumpur, chia sẻ rằng doanh số trong hai tháng đầu năm 2024 cao hơn dự đoán. Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất của hãng trong 2 tháng này.

"Với Toyota, doanh số xe động cơ đốt trong và xe hybrid đều vẫn khả quan", ông Khoo cho biết.

Trong khi đó, doanh số ô tô tại Thái Lan trong quý I đã giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lùi xuống vị trí thứ 3 trong khu vực thị trường Đông Nam Á.

Tiêu thụ ô tô hàng tháng của Thái Lan đã giảm từ tháng 6 năm ngoái, do tình hình nợ xấu do vay mua ô tô tăng lên và sức mua nói chung trên thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, thị phần xe điện tại Thái Lan tăng lên, do sự xuất hiện của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Tình hình ở Indonesia cũng không mấy lạc quan, khi tiêu thụ ô tô trong quý I giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là lãi suất tăng lên, khiến người tiêu dùng nước này hạn chế mua ô tô.

Năm 2023, Indonesia chỉ bán được hơn 1 triệu xe, giảm 4% so với năm 2022 và giảm 30.000 xe so với năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tại Việt Nam, doanh số ô tô trong quý I giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023, một phần do tình hình kinh tế khó khăn từ trong năm 2023.

Trong khi đó, tại Philippines, tiêu thụ ô tô tăng 13% trong quý I, là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Một trong những nguyên nhân là lạm phát đã giảm xuống mức khoảng 4% vào cuối năm 2023, khiến người tiêu dùng mạnh tay mua sắm hơn.

Thị trường ô tô Malaysia đang ngày càng sôi động, khi có thêm nhiều nhà sản xuất ô tô, đặc biệt là từ Trung Quốc, muốn tìm hiểu cơ hội. Bộ phận trung lưu đang có xu hướng tăng ở Malaysia, chính sách ưu đãi và các điều kiện kinh tế vĩ mô có thể là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh số ô tô.

Một điểm đáng chú ý là doanh số xe thuần điện và xe hybrid tại Malaysia dự kiến sẽ tăng. Năm 2023, đã có 10.159 chiếc xe thuần điện đến tay người tiêu dùng Malaysia, nhiều gấp gần 4 lần so với năm 2022.