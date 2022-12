Hyundai Stargazer bảo vệ người lái và hành khách thế nào trước các tai nạn

Tháng 7, Hyundai bắt đầu xuất xưởng chiếc MPV cỡ nhỏ Stargazer đầu tiên tại Indonesia và bán ra tại nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á - bao gồm Việt Nam. Mới đây, Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã công bố kết quả đánh giá độ an toàn của mẫu xe 7 chỗ phổ thông này.

Đây là lần đầu tiên ASEAN NCAP tiến hành các bài thử nghiệm va chạm trên một chiếc MPV của Hyundai.

Stargazer là chiếc Hyundai MPV đầu tiên được đánh giá bởi ASEAN NCAP (Ảnh: TC Motor).

Tại thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer có 4 phiên bản là Active, Trend, Style, Prime (từ thấp đến cao). Chiếc xe được ASEAN NCAP lựa chọn đánh giá thuộc phiên bản Active, tương ứng bản Tiêu chuẩn đang phân phối tại Việt Nam.

Đáng chú ý, hàm lượng trang bị an toàn của xe khá hạn chế, với chỉ 2 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, nhắc nhở người ngồi ở hàng ghế trước thắt dây an toàn và các móc cố định ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế sau. Thậm chí, Stargazer bản tiêu chuẩn còn bị cắt hệ thống cân bằng điện tử (ESC) - trang bị vốn là tiêu chuẩn của tất cả đối thủ trong phân khúc.

Phiên bản tiêu chuẩn của Stargazer thiếu những trang bị an toàn cơ bản (Ảnh: ASEAN NCAP).

Trên các bản cao cấp hơn, mẫu xe 7 chỗ của Hyundai sẽ có 6 túi khí và các tính năng hỗ trợ người lái (ADAS) như: phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hay đèn pha tự động chuyển chế độ pha/cos.

Sau 4 hạng mục thử nghiệm, Hyundai Stargazer đạt tổng điểm 66,48 trên 100 điểm, đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao. Thành tích này tương đương Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga, và thấp hơn mức 5 sao của Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Kết quả này được áp dụng cho tất cả các xe Stargazer đang bán tại Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Brunei, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Stargazer nhận được kết quả 4 sao. (Ảnh: ASEAN NCAP).

Cụ thể, theo dữ liệu thu nhận từ các hình nộm của ASEAN NCAP, người lái sẽ đối diện nguy cơ cao bị chấn thương nghiêm trọng tại vùng ngực và chân phải khi xe gặp va chạm trực diện ở vận tốc 64 km/h, lẫn bên hông ở vận tốc 50 km/h.

Bù lại, các bộ phận cơ thể trọng yếu khác của người ngồi đều được chiếc Stargazer đảm bảo an toàn ở mức tốt. Tổ chức cũng nhận xét rằng khung gầm và thân vỏ của xe chắc chắn và ổn định. Vì vậy, ở hạng mục bảo vệ người trưởng thành, chiếc MPV này được chấm 31,21 trên 40 điểm.

Vùng ngực và chân phải của tài xế có nguy cơ cao bị chấn thương (Ảnh: ASEAN NCAP).

Đối với hành khách là trẻ em, chiếc xe 7 chỗ này cung cấp mức độ bảo vệ tốt cho hai hình nộm đại diện cho trẻ 18 tháng tuổi và 3 tuổi dù trong tình huống va chạm phía trước (12,68/16 điểm) hay va chạm từ hai bên thân xe (8/8 điểm).

Hệ thống cố định ghế trẻ em hoạt động hiệu quả và dễ sử dụng, đạt 10.24/12 điểm. Tuy nhiên, Stargazer "mất trắng" 2 điểm do thiếu công nghệ phát hiện và cảnh báo khi trẻ em bị bỏ quên ở hàng ghế sau. Tổng kết, chiếc MPV của Hyundai nhận về 14,48 trên 20 điểm dành cho hạng mục này.

Hai hình nộm đại diện trẻ nhỏ trong Stargazer đều được giữ an toàn ở mức tốt (Ảnh: ASEAN NCAP).

Đối với các tính năng hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn, dù sở hữu hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense nhưng Stargazer chỉ đạt 12,04 trên 20 điểm. Bên cạnh nguyên nhân do thiếu vắng của hệ thống cân bằng điện tử trên phiên bản tiêu chuẩn, việc hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) có mức độ hoạt động hiệu quả chỉ thuộc nhóm trung bình cũng khiến Stargazer đánh rơi nhiều điểm số quan trọng.

Phanh khẩn cấp tự động trên Hyundai Stargazer hoạt động không quá xuất sắc (Ảnh: ASEAN NCAP).

Thậm chí, khả năng bảo vệ người đi xe máy/người đi bộ còn "đội sổ" với điểm số rất thấp là 8,75 trên 20 điểm. Thử nghiệm này xem xét đến tính năng cảnh báo điểm mù, khả năng quan sát phía sau và hệ thống đèn pha tự động thay đổi chế độ pha/cos.

Cảnh báo điểm mù là trang bị tùy chọn trên chiếc MPV (Ảnh: ASEAN NCAP).

Hyundai Stargazer có giá bán 575-685 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh: TC Motor).

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, giá bán lẻ từ 575-685 triệu đồng. Về khía cạnh an toàn, có 3 trên 4 phiên bản được trang bị 6 túi khí, riêng phiên bản Cao cấp đi kèm gói an toàn Hyundai SmartSense với các tính năng: hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động chuyển chế độ pha/cos và cảnh báo mở cửa an toàn.

Trong tháng 11/2022, TC Motor đã giao được 522 chiếc Stargazer đến tay khách hàng, ít hơn đáng kể so với con số 2.370 xe của Mitsubishi Xpander và 1.620 xe của Toyota Veloz Cross.