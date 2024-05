Hyundai Grand i10 2024 sắp về Việt Nam: Nỗ lực "giữ nhiệt" phân khúc

Trong Thông báo kết quả bán hàng tháng xe ô tô Hyundai tháng 4/2024, TC Motor - đơn vị sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức các dòng xe mang thương hiệu Hyundai tại Việt Nam đã xác nhận Grand i10 "đang nằm trong giai đoạn giải phóng sản phẩm trước khi ra mắt phiên bản nâng cấp".

Hiện đơn vị chưa cung cấp thêm thông tin. Phiên bản hiện hành đã có mặt trên thị trường gần 3 năm, nhiều khả năng xe mới được bán ra trong nửa cuối năm 2024 sẽ giống phiên bản nâng cấp (facelift) của Grand i10 Nios (bản hatchback) và Aura (Grand i10 bản sedan) dành cho thị trường Ấn Độ.

Cả hai biến thể hatchback và sedan đều nhận được những thay đổi đáng kể ở phiên bản mới (Ảnh: CarWale).

Với cấu hình 5 cửa, Grand i10 sở hữu ngoại thất thêm phần thể thao, thể hiện thông qua lưới tản nhiệt màu đen bóng và cản trước được mở rộng, tạo hình sắc cạnh hơn. Dải LED định vị ban ngày dạng boomerang nằm ở hốc hút gió giả, la-zăng hợp kim 15 inch mang vẻ cứng cáp.

Cụm đèn hậu LED được nối liền với nhau bằng một dải phản quang thanh mảnh ôm trọn chiều ngang đuôi xe. Phần mui có thêm sự xuất hiện của ăng-ten dạng vây cá mập và thanh ray trang trí.

Khác biệt rõ nét giữa Grand i10 hatchback mới (màu đỏ) và bản hiện hành (màu xanh) (Ảnh: CarWale).

Biến thể sedan được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong dạng hai tầng. Dải LED định vị ban ngày chữ "L" to bản được dời sang hai góc cản trước và cánh lướt gió ở đuôi xe.

Tương tự bản hatchback, Grand i10 sedan không còn đèn sương mù phía trước, cụm đèn pha halogen được nâng cấp từ loại phản xạ đa chiều sang thấu kính, có tính năng tự động bật/tắt.

Người nhìn nay có thể dễ dàng nhận biết biến thể hatchback và sedan của Grand i10 nếu chỉ quan sát từ phía trước (Ảnh: CarWale).

Đuôi xe với đèn hậu LED và cánh lướt gió có kích thước khá lớn (Ảnh: CarWale).

Danh sách bổ sung ở không gian bên trong mẫu xe hạng A này chỉ xoay quanh các trang bị phục vụ người lái và hành khách. Điểm mới là cụm màn hình hỗ trợ người lái dạng bán kỹ thuật số (semi-digital) 5,3 inch của bản tiền nhiệm thay bằng hai đồng hồ cơ truyền thống kết hợp màn hình đa thông tin 3,5 inch.

Nội thất gần như giống hệt phiên bản hiện hành (Ảnh: CarWale).

Bảng đồng hồ tinh tế và thân thiện với người dùng hơn trước (Ảnh: CarWale).

Hệ thống cổng sạc ở hàng ghế trước được chuyển từ loại USB-A lên USB-C tân thời hơn, trong khi khu vực để chân có thêm đèn chiếu sáng. Thậm chí, tại thị trường Ấn Độ, các phiên bản nâng cao còn có sẵn sạc điện thoại không dây chuẩn Qi.

Phần còn lại của danh sách trang bị trên Grand i10 được giữ nguyên, nổi bật với ghế ngồi và vô-lăng bọc da, nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa gió và cổng sạc ở hàng ghế sau và kiểm soát hành trình (cruise control).

Ngoài ra, có thể kỳ vọng TC Motor trang bị điều hòa tự động 1 vùng trên bản cao cấp nhất thay vì loại chỉnh cơ như chiếc xe hiện hành.

Về tính năng an toàn, dòng xe cỡ nhỏ này tại Ấn Độ được trang bị 4 túi khí ngay từ phiên bản tiêu chuẩn và 6 túi khí đối với bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe sắp được phân phối ở Việt Nam vẫn chỉ có túi khí người lái trên bản tiêu chuẩn và 2 túi khí trên các bản cao cấp.

Hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến lùi và camera lùi sẽ tiếp tục có mặt trên các bản cao cấp. So với Toyota Wigo, chiếc Hyundai có phần kém hơn ở mảng an toàn chủ động do thiếu đi hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ở chiều hướng tích cực, hệ thống cảm biến áp suất lốp nay đã hiển thị thông số chi tiết của từng bánh xe thay vì chỉ thông báo bằng tín hiệu đèn như trên bản trước "facelift".

Cảm biến áp suất lốp cho biết thông số chi tiết của từng bánh xe (Ảnh: CarDekho).

Bên dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ xăng I4 1.2L có công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 114Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Cấu hình kể trên giống hệt "đồng hương" Kia Morning và mạnh hơn Toyota Wigo.

Grand i10 là mẫu xe có doanh số tốt hàng đầu của Hyundai tại Việt Nam (Ảnh: TC Motor).

Kết thúc năm 2023, Grand i10 là sản phẩm có doanh số cao thứ 3 của Hyundai tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 7.944 chiếc đã được giao đến tay khách hàng, xếp sau Accent (17.452 chiếc) và Creta (10.719 chiếc). Xét riêng phân khúc sedan/hatchback hạng A với hai cái tên còn lại là Morning và Wigo, Grand i10 còn là mẫu xe áp đảo khi chiếm tới 71,2% tổng doanh số của phân khúc.

Bước sang 4 tháng đầu năm 2024, bức tranh phân khúc dường như không mấy đổi thay khi Hyundai đã bán được 1.570 xe Grand i10 cho khách hàng Việt Nam, bỏ xa Toyota với Wigo (787 xe) lẫn Kia với Morning (246 xe).

Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng dần ưa chuộng các dòng xe gầm cao đồng hạng như Kia Sonet hay Toyota Raize, cũng như một số mẫu sedan, CUV hạng B và dòng MPV cỡ nhỏ có mức giá ngày càng tiệm cận phân khúc dưới nhờ vào chương trình ưu đãi của thương hiệu và đại lí, Grand i10 và toàn bộ phân khúc hatchback/sedan cỡ nhỏ đang phải chịu sức ép to lớn và dần mất đi độ hấp dẫn của những năm trước đây.

Làm mới sản phẩm và áp dụng chính sách giá bán phù hợp như Stargazer X vào thời điểm này là hành động cần thiết nếu hãng xe Hàn Quốc muốn tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh của Grand i10.