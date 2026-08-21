Honda CR-V e:HEV giá 1,25 tỷ đồng, ai sẽ lựa chọn?

Từ những lo ngại về tuổi thọ pin, độ hao mòn và chi phí bảo dưỡng, đến nay, người dùng Việt đã mở lòng với các dòng xe xăng lai điện (hybrid). Thậm chí, công nghệ này đang dần trở thành “đường đua” mới với các hãng ô tô, khi nhiều mẫu xe hybrid mới liên tục được giới thiệu trong hai năm gần đây.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lượng ô tô hybrid của thành viên hiệp hội bán ra trong nửa đầu năm 2026 tăng trưởng tới gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất, Honda CR-V e:HEV có thể xem là một trường hợp khá đặc biệt.

Honda CR-V e:HEV được chuyển sang lắp ráp trong nước từ đầu năm nay. Xe có giá niêm yết 1,25 tỷ đồng ở phiên bản RS, đồng thời bổ sung thêm biến thể L với giá bán 1,17 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá bán của Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp từng gây tranh cãi khi không thấp hơn quá nhiều so với bản nhập khẩu trước đây. Dù có khuyến mại tại đại lý, “giá trần” của sản phẩm này vẫn ở mức cao trong phân khúc SUV hạng C, thậm chí ngang với giá của các mẫu xe gầm cao hạng D trên thị trường.

Dù vậy, giá bán dường như không phải rào cản với Honda CR-V e:HEV. Sau 7 tháng đầu năm, dòng xe hybrid này tiêu thụ được 2.033 chiếc, con số tuy không quá ấn tượng nhưng lại tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đồng thời lớn hơn doanh số cộng dồn của hai biến thể thuần xăng vốn dễ tiếp cận hơn (1.855 chiếc).

Honda CR-V hiện hành thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vậy nếu bỏ qua điều kiện tài chính, Honda CR-V e:HEV sẽ thu hút khách Việt ở những yếu tố nào?

Công nghệ hybrid có điểm khác biệt

So với những mẫu xe hybrid truyền thống, Honda CR-V e:HEV sử dụng hệ truyền động xăng lai điện có kết cấu khá khác biệt, với hai mô-tơ điện nhưng chỉ một mô-tơ điện được kết nối với bánh xe phía trước và đảm nhận vai trò dẫn động. Mô-tơ điện còn lại hoạt động như một máy phát điện và kết nối trực tiếp với động cơ xăng 2.0L.

Về cách thức vận hành, Honda CR-V e:HEV sẽ ưu tiên sử dụng mô-tơ điện; động cơ xăng tuy có thể dẫn động bánh xe nhưng chủ yếu được kích hoạt để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện.

Đó là nguyên nhân mô-tơ điện trên Honda CR-V e:HEV có công suất tới 181 mã lực, trong khi động cơ xăng chỉ tạo ra 146 mã lực (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chi tiết hơn, hệ truyền động của Honda CR-V e:HEV sẽ chia làm ba trạng thái vận hành chính: thuần điện, hybrid nối tiếp và hybrid song song. Hệ thống điện tử sẽ chủ động tính toán và kích hoạt mô-tơ điện hay động cơ xăng, tùy theo tình hình vận hành thực tế.

Trong bài thử nghiệm của chúng tôi, Honda CR-V e:HEV RS vận hành rất êm ở tốc độ thấp, mô-tơ điện đảm nhiệm vai trò dẫn động chính. Khi người lái tăng tốc mạnh hoặc cần thêm sức kéo, động cơ xăng có thể được kích hoạt để cung cấp năng lượng cho hệ thống.

Nhờ cách thức điều khiển tự động, người lái khó nhận biết chính xác thời điểm động cơ xăng khởi động nếu không theo dõi thông tin trên bảng đồng hồ.

Động cơ xăng trên Honda CR-V e:HEV kết nối với bánh xe thông qua một bộ ly hợp. Khi cần dẫn động bằng động cơ, hệ thống điện tử sẽ chủ động đóng bộ ly hợp này (Ảnh: Tuấn Anh).

Ở dải tốc độ thấp, động cơ xăng được kích hoạt nhằm cung cấp năng lượng cho máy phát điện. Điện năng từ máy phát điện sẽ chuyển trực tiếp tới mô-tơ điện dẫn động nhằm đáp ứng nhu cầu bứt tốc; nếu công suất dư thừa, năng lượng sẽ được sạc ngược lại cho bộ pin có dung lượng 1,1kWh.

Kiểu hoạt động này được gọi là hybrid nối tiếp. Khi tốc độ vượt mức 70km/h, động cơ xăng sẽ được kích hoạt và tiếp quản dần vai trò dẫn động, mô-tơ điện khi đó sẽ đảm nhận trách nhiệm bổ trợ nhằm tăng sức kéo và đây là cách hoạt động theo dạng hybrid song song.

Theo trải nghiệm của phóng viên, hệ thống treo trên Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp được tinh chỉnh mềm hơn bản nhập khẩu. Bù lại, khung gầm vững chắc vẫn đem tới khả năng ổn định thân xe tốt khi vào cua (Ảnh: Tuấn Anh).

Khi tốc độ tăng cao, động cơ xăng có thể đảm nhiệm vai trò dẫn động trực tiếp thông qua bộ ly hợp. Trong khi đó, mô-tơ điện vẫn có thể được kích hoạt tùy theo điều kiện vận hành và mức năng lượng của pin, nhằm hỗ trợ khả năng tăng tốc và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.

Nhìn chung, cách thức hoạt động của hệ truyền động hybrid trên Honda CR-V e:HEV hướng tới sự mượt mà, cân bằng giữa sức mạnh và mức tiêu hao nhiên liệu. Thông thường, người lái khó nhận biết thời điểm mô-tơ điện kích hoạt hoặc ngừng hoạt động, do quá trình chuyển đổi diễn ra khá êm ái.

Trong bài trải nghiệm thực tế, xe có mức tiêu thụ hỗn hợp là 5,9 lít/100km, không chênh lệch quá nhiều với con số 5,2 lít/100km do nhà sản xuất công bố.

Ở dải tốc độ thấp, người lái sẽ khó cảm nhận khi nào động cơ xăng kích hoạt nếu không theo dõi thông tin trên bảng đồng hồ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị ở mức đầy đủ, có điểm nhấn so với đối thủ

Sở hữu công nghệ hybrid thú vị nhưng nếu thiếu những trang bị mang tính cạnh tranh, Honda CR-V e:HEV vẫn sẽ gặp khó trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe trong trải nghiệm. Ở hạng mục này, CR-V e:HEV không gây thất vọng khi sở hữu mức giá lên tới 1,25 tỷ đồng.

Trên phiên bản cao cấp nhất, trang bị tiện nghi của Honda CR-V e:HEV có hai điểm nhấn là nhớ ghế lái hai vị trí và hệ thống chống ồn chủ động. Đây có thể xem là hai tính năng hiếm gặp trong phân khúc C-SUV.

Hệ thống chống ồn chủ động đem tới khả năng cách âm môi trường khá tốt cho Honda CR-V e:HEV RS, nhưng khả năng cách âm từ khung gầm vẫn là điểm trừ của mẫu xe này. Dù xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch nhỏ hơn phiên bản xăng, tiếng lốp vẫn dội vào khoang cabin khi di chuyển qua đường nhựa có độ nhám cao.

Honda CR-V e:HEV RS có cấu hình 5 chỗ ngồi, ít hơn 2 ghế so với bản thuần xăng, nhưng bù lại, xe có không gian ngồi rộng rãi và khoang chứa hành lý khá lớn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những trang bị tiện nghi khác của CR-V e:HEV RS bao gồm: điều hòa tự động, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, 12 loa Bose, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện có tính năng rảnh tay (đá cốp). Ngoài ra, xe còn có hai tính năng khá hữu ích khi lái xe là màn hình hiển thị kính lái HUD và camera cập lề LaneWatch.

Trang bị an toàn của xe vẫn có điểm nhấn là gói công nghệ Honda Sensing. Hệ thống an toàn chủ động này đang được Honda Việt Nam “phổ cập” trên toàn bộ dải sản phẩm, nên không quá xa lạ với người dùng Việt.

Màn hình HUD trên Honda CR-V e:HEV RS hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết, từ tốc độ cho đến dẫn đường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khó trở thành “chiến thần doanh số”

Dù sở hữu nhiều điểm hấp dẫn, Honda CR-V e:HEV RS phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác, chẳng hạn như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory... Khách hàng của dòng xe này phải là những người dùng có tiềm lực tài chính tốt, sẵn sàng chi hơn 1,2 tỷ đồng để sở hữu một mẫu xe 5 chỗ và yêu thích thương hiệu Nhật Bản.

Ở nhóm xe có hệ truyền động hybrid, CR-V e:HEV cũng chịu sức ép từ các mẫu xe điện và hybrid ngày càng đa dạng trên thị trường.

Tại phân khúc C-SUV, Mazda CX-5 đang gây chú ý với giá khởi điểm thực tế được hạ còn 666 triệu đồng tại đại lý. Đây là yếu tố chính giúp mẫu xe này tiêu thụ hơn 9.300 chiếc sau 7 tháng đầu năm.